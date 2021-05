Najdugovječniji (96) di-džej na svijetu ide u penziju

Najdugovječniji svjetski DJ, 96-godišnji Rej Kordeiro odradio je svoju posljednju radio emisiju, a bio je voditelj preko sedam decenija, objavio je u subotu BBC.

Rej se zahvalio slušaocima i okončao svoju emisiju “All The Way With Ray on Saturday Night”, prenosi Index.

– Pa to je to. Puno vam hvala što ste uključili program, doviđenja, hvala što ste došli – rekao je DJ, poznat kao Ankl Rej, na engleskom i na kantonskom.

Njegov program emituje se na hongkonškom javnom servisu RTHK od 1970. godine.

Poznat je po svom baritonu, kapi i lako slušljivoj listi pjesama, a 2000. je ušao u Ginesovu knjigu rekorda kao najdugovječniji svjetski DJ.