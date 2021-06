Nađen treći najveći dijamant na svijetu

Kompanija je dijamant pronađen 1. juna pokazala predsjedniku zemlje Mokgweetsiju Masisiju, piše The Guardian.

"Vjerujemo da je ovo treći najveći dijamant na svijetu. To je rijedak i vanredan kamen. Donosi nadu naciji koja prolazi kroz teška vremena", rekla je Linet Armstrong, direktoror Debswane.

Najveći dijamant na svijetu, Cullinan od 3.106 karata, pronađen je u Južnoj Africi 1905. godine. Drugi po veličini je Lesedi La Rona od 1.109 karata, otkriven na sjeveroistoku Bocvane 2015. godine.

Bocvana je vodeći afrički proizvođač dijamanata.

