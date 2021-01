Na Maldivima otvoreno odmaralište u kojem jedno noćenje košta i do 80.000 dolara

Na Maldivima je napravljen resort - privatno ostrvo Valdorf Astorija Itafuši na kojem jedno noćenje košta čak 80.000 dolara.

Maldivi su izuzetno popularna turistička destinacija koju čini 1.200 malih ostrva i odmarališta na njima su uglavnom privatna. Na svakom ostrvu nalazi se po jedno odmaralište, a neka od njih mogu ispuniti potrebe izuzetno zahtjevnih posjetilaca.

Jedno takvo odmaralište je Valdorf Astorija Itafuši koje je otvoreno ove sedmice. Prostire se na 32.000 metara kvadratnih i kao takvo je najveće odmaralište, privatno ostrvo na Maldivima. Jedno noćenje na ovom otoku može koštati i do 80.000 dolara.

Namijenjeno je za smještaj 24 gosta u tri objekta. Riječ je o vilama s bazenima i direktnim pristupom plaži. Arhitektura prostora je opisana kao "dosjetljiva, a istovremeno moderna. Šarm kojem se ne može odoljeti". Svaki gost ima svoj personalni tim ljudi koji ga uslužuje.

"Prostor je osmišljen da bi zadovoljio najizbirljivije posjetioce. Ostrvo je odraz ekskluzivnosti, a nalazi se na jednom od najinspirativnijih mjesta na svijetu. Posvećeni tim pruža svaku uslugu", izjavio je Nils-Arne Šroder iz kompanije Valdorf Astorija kao partnerske kompanije Hilton Asia Pacific.

Do ovog ostrva je lako doći s međunarodnog aerodroma u glavnom gradu Male. Gosti mogu doći vožnjom u jednoj od šest jahti odmarališta, koja traje 40 minuta. Za one koji žele uživati u nevjerovatnom pogledu dostupan je hidroavion kojim let do ostrva traje 15 minuta.

Kada je u pitanju ishrana, gostima je na raspolaganju kulinarski tim koji može pripremati namirnice po različitim željama. Naravno, moguće je uživati u vodenim sportovima, ronjenju i vožnji jahtom. Tretmani u velnes centru su također pilagodljivi potrebama posjetlaca. Tu su i prostor za meditaciju i jogu, kao i poseban bazen za djecu i prostor za igru.

Maldivi su od 15. jula prošle godine ponovo otvoreni za turiste iz cijelog svijeta. Većina njih ne mora ići u karantin po dolasku, ali moraju imati negativan PCR test na koronavirusa urađen najkasnije 96 sati prije polaska. Na njemu moraju biti jasno navedeni naziv i adresa laboratorija, kao i datum uzimanja uzorka.

Međutim, i Maldive je teško pogodila pandemija koronavirusa, baš kao i većinu država koje se oslanjaju na turizam. Prema podacima Svjetske banke, turizam čini dvije trećine od ukupnog BDP-a ove zemlje.

Turistički procvat Maldivi su doživjeli 2019. kada je broj posjeta porastao za 14,7 posto i ukupan broj je bio rekordnih 1,7 miliona. Posjeta je rasla iz godine u godinu. Nadležni su se nadali da će 2020. broj posjeta iznositi dva miliona.

U izjavi iz maja prošle godine ministar turizma Ali Vahid je uticaj pandemije opisao kao "razorniji od cunamija iz 2004. i recesije iz 2008.", prenosi CNN.