Nenad Paunović (33), koji je digao cijelu Srbiju na noge jer krvari pred velike hrišćanske praznike, spreman je za analize u zdravstvenoj ustanovi.

Bura u vezi sa Nenadom Paunovićem (33), veterinarom iz Pančeva, ne stišava se zbog desetogodišnjeg fenomena - pojavljivanja krsta na čelu koji krvari pred svaki veliki hrišćanski praznik.

On kaže da je spreman da sljedeće nedelje ode na pregled kod dermatologa, kao što je to savjetovao sveštenik Nikola Ranković. Nenad je dosad, kako kaže, bio kod mnogih ljekara, ali i sveštenika, ali lijeka nije našao, te je odlučio da to pokuša opet sljedeće nedjelje.

Idemo zajedno

- Nemam ništa protiv da odem na pregled zajedno sa vama. Rekao sam da nije problem ni da me vežu i da budu sa mnom u prostoriji i da se svojim očima uvjere da se to zaista dešava. Noć pred praznik mi se pojavljuje rana u obliku krsta na čelu, kao što se to desilo uoči Božića, iz nje počinje da curi tečnost, sukrvica, pa krv. To sve traje sedam dana, rana se potom zatvara i čelo ostaje bez ožiljka. O svom stanju našao sam u knjigama da je opisano kao stigma ili otvaranje Isusovih rana - kaže Paunović.

Prema njegovim riječima, otkako Kurir piše o njemu, non-stop ga svi mediji zovu, ali i ljudi iz dalekog svijeta. To mu, kaže, ne smeta, niti ga mijenja u bilo kom smislu.

Ja sam pčelar

- Ja sam pčelar-ugostitelj, živim prosječno i u miru sa svojom porodicom. Pažnja medija ne utiče loše na mene, niti ima osjećaj da su sve oči uprte u mene. Iako ljudi različito reaguju - neki misle da se sam sječem, drugi dolaze da ih liječim, samo znam da postoji nešto. Pogotovu poslije svega što mi se dešava u posljednjih 10 godina, a počelo je kada sam krstio druga i sveštenik mi uljem na čelu nacrtao krst. Svako sebi dozvoljava da sudi bez suda. Iako sam prije tog krštenja dva puta možda bio u crkvi, sada sam vjerujući čovjek. S druge strane, svi koji su došli kod mene u nadi da ću im pomoći odlazili bi s osjećajem da su doživjeli nešto lijepo - objašnjava Paunović i dodaje:

- Ne želim slavu, niti da bilo šta dokazujem. Znam da ima onih koji mi neće vjerovati šta god da uradim i da svojim očima vide. Ne ljutim se zbog toga i ne zamjeram im - iskren je Paunović.

- Za zdravlje je neophodno da čovjek nađe svoj duhovni mir. Dešava se da ljudi poste da bi očistili tijelo od toksina, ali postom se čisti tijelo od greha. Nije bitno da li jedete ribu ili povrće, već da niste zli, ne činite zlo i ne mislite zlo - kazao je on.

