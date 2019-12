Muškarac (21) usvojio je psa sa velikim tumorom na glavi, zajedno igrajući se, čekaju nesrećni trenutak

Pas Tanos, ima dijanozu teškog kancera, koji se veoma brzo proširio i izazvao veliki tumor na glavi. Nažalost, Tanos je prošao kroz četiri različite porodice koje nisu htjele da ga prihvate takvog kakav jeste, pošto nisu znale kako da se nose sa njegovim rakom.

Na kraju je pas završio sa 21-godišnjim Lućijanom Karosasom iz Argentine, koji je usvojio psa i prihvatio ga objeručke. Želio je da ga usvoji, da mu ponudi najveću moguću ljubav i radost u njegovim posljednjim danima na ovom svijetu.

Najteži dio vezan za njegovo usvajanje bio je to da je Karosas trebalo da se navikne na to da će njhovo druženje biti kratko i da će se rastati. Ali ovaj mladić zna da sve to veoma vrijedi.

Karosas je vodio Tanosa veterinaru na sve moguće preglede i nadao se dobrim vijestima. Međutim, nije ih bilo. Veterinar je rekao da nema tog tretmana koji bi Tanosu mogao da produži život.

-Izašao sam bez pola srca, kao da mi je neko otkinuo komad mesa, rekao je Karosas.

Tanos je srećan pas sa svojim vlasnikom, igra se i trči. Djeluje kao da mu ništa ne smeta, ali nažalost i on i njegov drugar čekaju taj nesrećni trenutak.

(Izvor: Petface)