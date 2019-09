Prema najnovijoj studiji, mrtvi u prvih godinu dana nakon smrti ne počivaju u potpunom miru.

Naime, više od 12 mjeseci nakon pokopa leševi se u značajnoj mjeri pomjeraju, piše Science Alert.

Koliko god da ovi nalazi zvučali sumorno ili kao uvodna scena iz nekog horror filma, zapravo se radi o informacijama koje bi mogle biti od velike važnosti za forenzičke istrage.

Najviše pomiču ruke

Naučnici iz australijskog istraživačkog centra za proučavanje posmrtnih ostataka Australian Facility for Taphonomic Experimental Research (AFTER), koji lokalno zovu “farmom tijela”, 17 su mjeseci snimali raspadajuće leševe i uočili kako su se oni pomicali tokom tog cijelog perioda.

"Otkrili smo kako se u značajnoj mjeri pomiču ruke, odnosno ruke koje su na početku bile uz tijelo završile bi sa strane", rekla je ljekar Alison Vilson sa Univerziteta Central Queenslandu i dodala kako su očekivali neke posmrtne pokrete u vrlo ranim fazama raspadanja, ali kako ih je iznenadilo da su se leševi pomicali za vrijeme čitavog trajanja snimanja.

"Smatramo da pokreti nastaju zbog procesa raspadanja, pri kojem se tijelo mumificira, a ligamenti isušuju", objasnila je Vilsonova.

Pomoć pri istragama nerazjašnjenih smrtnih slučajeva

"Ova saznanja mogla bi biti od velike koristi u istragama nerazjašnjenih smrtnih slučajeva jer su do sada forenzičari pretpostavljali, osim ako nije bilo dokaza da su tijelo pomicale životinje ili ljudi, da je položaj otkrivenog tijela isti onaj koji je bio i u trenutku smrti", dodala je.

Ova studija o pomicanju leševa tokom 17-mjesečnog perioda još uvijek nije zvanično objavljena, ali važno je napomenuti da se zapravo radi o nastavku prethodnog istraživanja naziva “Evaluating the utility of time-lapse imaging in the estimation of post-mortem interval: An Australian case study” koje je objavljeno u časopisu “Forensic Science International: Synergy”,prenosi Index.