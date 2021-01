Možete li pogoditi šta prevozi ovaj kamion?

Zbog toga prizor kamiona koji prevozi skoro 70 metara dugačko krilo vjetroturbine izgleda potpuno nerealno, kao da prkosi svim zakonima fizike, prenosi RTS.

Za prevoz krila vjetroturbine pobrinula se špediterska kompanija P. Adams Schwertransporte, sa sjedištem u Luksemburgu, a fotografije poduhvata izazvale su veliko interesovanje na društvenim mrežama.

Apparently this is a real set of photographs of wind turbine blade transportation and not an amusing glitch in Euro Truck Simulator 2https://t.co/LZlJg77qM2 pic.twitter.com/EcEGHwFEtl

— Ketan Joshi (@KetanJ0) January 6, 2021