Mostarac imitira 35 pjevača iz bivše Jugoslavije

"Nakon dugogodišnjeg skrivanja ovog talenta, odvažio sam se i prihvatio jedan ludi izazov, 'skinuti' sve pjevače Ex Yu scene" - napisao je to Mostarac Mario Zovko u opisu YouTube videa pod nazivom: "Jedan pjevač - TOP imitacije Ex Yu izvođača Vol. 1".

Riječ je o širokom repertoaru pjesama koje ovaj Mostarac namjerava "skinuti", od izvedbi Šabana Šaulića do Tereze Kesovije. "Ex Yu estrada je ogromna i raznolika. I time se uvažava činjenica da je ovaj poduhvat itekako zahtjevan. Više od devedeset odsto pjevača uopšte ne moram vježbati, jer mi nisu prevelik izazov. Bez problema vladam vokalnim tehnikama i prepoznavanjem emocija kod ljudi, što je neophodno u ovom poslu. No, najveći izazov su mi pjevači kova Šabana Šaulića, jer nikad u životu nisam pjevao folk muziku, s kojom dolaze trileri u glasu. Imam prirodni vibrato, ali triler je nešto što se mora uvježbati. Zato mi je Šaban najveći izazov", kazao je Zovko, dodavši da je oduvijek volio izazove. Ovo je prvi video, Vol. 1 sa 35 pjevača, a u dogledno vrijeme, navodi se dalje u opisu YouTube videa, dolazi i Vol. 2, gdje će se naći Oliver, Šaban, Gibonni, Tereza, Monteno, Hari, Samardžić, Joksimović itd. Pa onda i Vol. 3. Mostarac je ovaj talent dugo skrivao od šire javnosti. Zabavljao je samo prijatelje imitacijama pjevača, glumaca i poznatih ličnosti, nakon čega je odlučio svoj talent unovčiti i predstaviti se javnosti.