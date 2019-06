Momak bi me ostavio da nisam prekinula finale Lige šampiona

Kinsi Volanski (23), djevojka koja se proslavila utrčavanjem na teren tokom finalne utakmice Lige šampiona između Liverpula i Totenhema, došla je s momkom, Vitalijem Zdorovetskijem (27) u Split.

Vitali je već ranije bio u Hrvatskoj, a Kinsi je ovo prvi put.

– Nije mi ovo prvi put, a ni zadnji da sam u Hrvatskoj – kazao je Vitali.

– Obećao mi je da ćemo zajedno istraživati Hrvatsku, tako da se vraćamo – kazala je Kinsi.

Par je otkrio da njihovo putovanje traje sedam dana i da će tom prilikom posjetiti sedam država.

Tokom razgovora Vitali je hvalio Kinsi kako je odlična djevojka i legenda zbog utrčavanja u teren, ona je otkrila kako je uopšte došlo do toga.

– Rekao mi je da će me ostaviti ako to ne napravim pa sam pomislila, moram to napraviti – našalila se Kinsi kojoj prekidanje utakmice nije predstavljalo problem.

Kako kaže, bile su dvije ograde i samo je brzo trčala.

– Malo sam bila u pritvoru, ali sve je prošlo ok – rekla je.