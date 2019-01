Moj auto nećete odneti VIDEO

Nije čudno da vidimo vlasnika kome je pauk odneo automobil kako se raspravlja sa radnicima parking servisa, ali ne dešava se baš često da vozač potpuno izgubi živce i odluči da pobjegne autom sa pauka.

Vozači znaju da im je jedina šansa da spriječe odnošenje automobila pravovremena reakcija prije nego što pauk podigne njihovo vozilo. Uz malo ubjeđivanja i sreće, ponekad možete da nagovorite radnike parking servisa da vam spuste već podignuto vozilo. Međutim, ukoliko su oni odlučni da "akciju" sprovedu do kraja, nemate mnogo izbora osim da krenete do placa na kome se čuvaju vozila i zavučete ruku u novčanik.

Za jednog Rusa to nije bila opcija – on je odlučio da svoj već podignut auto marke "Kia" sam "oslobodi" sa pauka, a takva operacija nikad se na završi dobro po automobil. Spuštanje vozila sa pauka na ovakav način nije preporučljivo iz više razloga, a jedan od najvažnijih je činjenica da će to prouzrokovati znatno veću štetu od kazne za pogrešno parkiranje i novčane naknade za odnošenje automobila, a vjerovatno ćete zaraditi i dodatnu prekršajnu prijavu.

Kako prenosi sajt Autonews.ru, policija je naložila pauku da odnese auto nakon što je na moskovskom aerodromu Vnukovo zaustavila vozilo i utvrdila da vozač "Kije" nije vlasnik automobila. Iako se pravi vlasnik u međuvremenu javio telefonom i rekao kako je vozaču zaista prodao vozilo, ali da nisu još sredili papire, "Kia" je već bila podignuta i spremna za odnošenje.

Vozač je zatim izgubio živce a ostatak priče pogledajte na snimku.

Uprkos šteti na vozilu, vlasnik se nije previše zabrinuo i navodno je izjavio za Autonews.ru da ima svoj servis i potrebno znanje da ga popravi. "Procijenio sam da putanja automobila neće oštetiti pauka, ali i da neće biti opasna za okolinu. A što se tiče štete na mom automobilu, ona je minimalna," rekao je bijesni Rus.