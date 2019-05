Pročitajte šta vas tokom narednih mjesec dana čeka na poslu, u ljubavi, hoćete li se slagati sa ukućanima, kako će vas služiti zdravlje i da li da investirate.

OVAN (21.3 - 20.4)

Posao

Komunikacija sa drugim ljudima će u narednom periodu ići veoma dobro. Možete učestvovati u važnim diskusijama i iznenaditi sebe koliko ste u stanju da parirate svima, čak i osobama koje su kvalifikovanije od vas. Međutim, sve to nije dovoljno da biste izbjegli veliki pritisak koji vam stiže od strane pretpostavljenih lica. Velika tenzija izaziva potrebu za promjenom, ali u ovom trenutku vam je to nedostižno. Kako god da se postavite, pred vama je energetski pad izazvan nemogućnošću da nešto konkretno preduzmete.

Ljubav

Pojačana aktivnost u okviru porodice i doma. Brzi prilivi i odlivi novca pojačavaju nervozu, skloni ste naglim odlukama, pa čak i odbacivanju voljenih osoba. Unutrašnje nezadovoljstvo ne kanališete na pravi način, postajete previše impulsivni i destruktivni. Pojačanu nervozu izbacite iz sebe na konstruktivne načine. Možda je pravo vrijeme za renoviranje, kako kuće/doma tako i odnosa koje gajite unutar njih.

Zdravlje

Gastritis.

BIK (21.4 - 21.5)

Posao

Osjećate se sjajno, imate moć da privučete ljude ka sebi. Tokom ovog perioda predstoji vam ozbiljno samopotvrđivanje, i to bez naročitog truda. Dovoljno je da se opustite i prepustite svom izvornom obliku. Dakle, kakvi ste, takvi ste, vrijeme je za male pobjede koje stižu baš vama. Ako u sebi imate potencijal da postanete vođa ili rukovodilac, sada je vrijeme da ka tome krenete punim tempom. S novcem budite oprezni. Prije nego što se upustite u šoping isplatite sve zaostale troškove kako biste izbjegli neprijatna iznenađenja.

Ljubav

Zračite optimizmom i pozitivnom energijom. Dobar je trenutak da postavite ciljeve jer ćete do njih, s lakoćom, doći. Ipak, budite umjereni u očekivanjima, jer voljena osoba može da pokaže dozu nestrpljenja i nerazumijevanja. Iz nekog razloga, pozvani ste da pomognete i strpljivo sačekate da se problemi vašeg partnera nekako razriješe. Na neki način, problemi s kojima se suočavate su rješivi jedino novcem.

Zdravlje

Pazite pluća.

BLIZANCI (22.5 - 21.6)

Posao

Intelektualno ste prilično oštri i skoncentrisani. Imate snažne stavove i mišljenja koji se razlikuju od stavova drugih ljudi, pa to može biti uzrok burnih diskusija i rasprava. Puni ste ideja i spremni da ih, bez odlaganja, sprovedete u djelo. Neki od vas će u ovom periodu donijeti važnu odluku koja se tiče profesije i karijere. S obzirom na to da, generalno, period nije idealan za velike poteze, budite oprezni u planiranju jer nešto od vaših očekivanja neće biti ostvarivo na način koji ste smislili.

Ljubav

Okrenuti ste prošlosti. Bilo da je u pitanju stara ljubav ili odnos sa sadašnjom voljenom osobom koji je potrebno redefinisati, kako god, bavite se nečim što je odavno završeno. U slučaju da ste u tajnoj ljubavnoj vezi, ovih dana moguće su komplikacije i neočekivani raskid. Ako ste slobodni, pred vama je kratka ljubavna avantura koja će se završiti brže nego što je započela. Najljepši segment vašeg života, ovih dana, je porodica, pa se držite nje.

Zdravlje

Bolovi u grlu.

RAK (22.6 - 22.7)

Posao

Možete mnogo da postignete, ali pazite da vas ambicije ne zaslijepe potrebama iz ličnog života. Drugim riječima, možda ste u situaciji da uradite nešto veoma dobro za sebe i svoju karijeru, ali potreba da obezbijedite ugodnost članovima porodice može prouzrokovati precjenjivanje vaših trenutnih kapaciteta. Iako ste u poziciji da napravite pozitivan pomak u svemu, prihvatite činjenicu da će dobar dio onoga što ovih dana kreirate ostati zarobljeno u vremenu nekakvim otkazivanjem i odlaganjem od strane ljudi koji o tome odlučuju.

Ljubav

Komplikovana situacija na emotivnom planu. Okolnosti vas navode da se do besvijesti angažujete oko svega, a ako biste bili iskreni prema sebi, shvatili biste da za dodatnim trudom nema potrebe. Vaša požrtvovanost nije prepoznata, pa je poželjno da se na vrijeme zaustavite kako ne biste, na kraju, bili povrijeđeni. Nekima u ovom periodu predstoji rješavanje ozbiljnih problema u bračnim ili ljubavnom odnosima.

Zdravlje

Čuvajte se povreda.

LAV (23.7 - 22.8)

Posao

Vrijeme je da svoje želje i planove pretočite u djela. Mnogo komunikacije i interakcije s ljudima iz okruženja, a najprije s prijateljima s kojima poslovno sarađujete. Možda ćete doći u iskušenje da se upletete u neke zakulisne radnje, vjerujući da je to jedini način da dosegnete cilj koji ste zacrtali. Budite oprezni i dva puta provjerite svaku informaciju kako ne biste skliznuli izvan granica legalnosti. Nekima od vas, u ovom periodu, prijete kazne i problemi sa zvaničnim licima.

Ljubav

Ovo je segment vašeg života zbog koga ste pod tenzijom. Bavite se temama koje se odnose na budućnost, ali nikako da pronađete zajedničko rješenje kojim biste se složili oko toga šta su vam zajednički ciljevi. Pozitivan pomak stiže početkom juna, ali ni tada nećete u potpunosti razriješiti sve različitosti oko kojih se sporite sa voljenom osobom. Možda će sve doći na svoje mjesto kada budete popustili i prihvatili kompromis koji je vama, trenutno, neprihvatljiv.

Zdravlje

Alergije.

DJEVICA (23.8 - 22.9)

Posao

Predstoje vam neočekivani troškovi. Uzdrmane su vam sve vrijednosti, ali to ne uzimajte previše za ozbiljno, u pitanju je samo kratka faza tokom koje morate da shvatite da u životu postoji nešto više od novca. Do kraja ovog perioda pronalazite adekvatno rješenje i pređašnju krizu pretačete u malu pobjedu kojom, ustvari, dobijate priliku da pomognete i drugim ljudima koji su se našli u sličnoj nevolji. Osim toga, u ovom periodu je izvjesno potpisivanje važnog ugovora koji vam bitno utiče na status i karijeru.

Ljubav

Odnos sa voljenom osobom je težak. Iz nekog razloga primorani ste da se povučete i dozvolite da se stvari odvijaju same od sebe. Ukoliko biste inicirali razgovor, ne biste saznali pravu istinu, ali ne zbog toga što vas partner laže već zato što ni on ne zna prave odgovore. Oni koji su slobodni, u ovom periodu mogu da padnu u iskušenje da obnove staru ljubavnu vezu.

Zdravlje

Nervoza.

VAGA (23.9 - 22.10)

Posao

Potpuno ste se usredsredili na posao. Pod velikim ste pritiskom, osjećate se zarobljeno. Obuzima vas nestrpljenje, a to može da eskalira na pogrešnom mjestu. Vodite računa, za vas je počeo period tokom koga najmanji nesporazum sa saradnicima može da preraste u ozbiljan sukob poslije čega nema povratka. Iako ste pod stresom, istovremeno ste puni sebe, a to vas može navesti da precijenite sopstvene sposobnosti. Pažljivo odlučujte, na sebe preuzimajte samo poslove koje s lakoćom možete da završite.

Ljubav

Stičete nove uvide, pa postajete svjesni svih problema koji postoje u vašem ljubavnom životu. Ogromna neodlučnost razvija u vama veliku tenziju koja prijeti da eksplodira ka nedužnim osobama. Vašem partneru u ovom periodu ne cvjetaju ruže pa zbog toga nemojte očekivati beskrajno strpljenje i toleranciju s njegove strane. Ukoliko vaš horoskop to potvrđuje, ovo je period tokom koga je moguć neočekivani preokret u vezi, a možda i raskid.

Zdravlje

Bolovi u leđima.

ŠKORPIJA (23.10 - 22.11)

Posao

Želite da promijenite sve iz korjena. Ipak, svjesni ste posljedica takvih odluka, pa na neki način sve ignorišete. Potiskivanje nezadovoljstava na poslovnom planu može prouzrokovati ozbiljne smetnje, naročito u odnosu sa saradnicima jer oni osjećaju da ste mentalno odsutni. Sve to zajedno može biti uzrok vaših ozbiljnih grešaka u radu, a to bi vam još više zakomplikovalo ionako neprijatnu atmosferu na poslu. Ne gubite strpljenje, sve je prolazno, pa i ova faza koja jeste neprijatna ali nije trajna.

Ljubav

Voljena osoba ima sluha za vaše potrebe, čini vam se kao da vas poznaje bolje nego vi sami sebe. U ovom periodu ljubav dobija na intenzitetu, čak ćete se osjećati pomalo i zarobljeno. U vašoj prirodi je potreba da kontrolišete sve, pa prevelika dinamika u ljubavnim odnosima može da postane prenaporna. Ako se opustite i dozvolite drugoj strani da preuzme inicijativu možda otkrijete svu ljepotu u odnosu u kojem neko drugi nosi odgovornost za sve.

Zdravlje

Bolovi u nogama.

STRIJELAC (23.11 - 21.12)

Posao

Okolnosti vas navode da sve intenzivnije razmišljate o tome da li je za vas bolje da svoju profesionalnu putanju nastavite samostalno ili da radite za nekog drugog. Ovo je period kada ćete dospjeti u centar pažnje i najvjerovatnije ćete se jako ponositi svojom pozicijom. Kraj maja i početak juna predstavljaju period u kome mnogo svoje kreativne energije ulažete kako biste odgovorili na sve poslovne izazove koji se postavljaju ispred vas. Ipak, budite spremni na to da će se pravi efekti ostvariti tek krajem ljeta.

Ljubav

Svu svoju energiju trošite na posao pa za voljenu osobu ostaju mrvice slobodnog vremena koje, pak, ne koristite maksimalno. Raskorak u očekivanjima može proizvesti lošu komunikaciju zbog čega biste propustili važne trenutke koje nikada više nećete nadoknaditi. Budite pažljivi u komunikaciji, naročito putem poruka, izvjesni su nesporazumi koje, ako se dogode, nećete lako prevazići.

Zdravlje

Detoksikujte jetru.

JARAC (22.12 - 20.1)

Posao

Problemi iz prošlosti izgledaju mnogo teži nego što to zaista jesu. Nalazite se u vakuumu, sa svih strana ste pod nekakvim nevidljivim pritiskom koji ne možete da objasnite ali ga intenzivno osjećate. To jeste prolazna faza, ali morate da se naoružate strpljenjem jer će sve potrajati duže nego što očekujete. Izrazito destruktivni aspekti ukazuju na moguće komplikacije u svemu u čemu biste vi preuzeli vođstvo i inicijativu. Najbolje je da se na izvjesno vrijeme povučete i strpljivo svedete sva očekivanja na minimum.

Ljubav

Glavna tema u vašem ljubavnom životu je nešto što je apstraktno jer nije do kraja izrečeno, bilo da to dolazi s vaše ili partnerove strane. Nekima će ovaj period donijeti bolna saznanja, a nekima otkrivanje tajni za koje su mislili da su sigurne. Emotivna zbunjenost i potreba za upoznavanjem novih ljudi odlična je predispozicija za ljubavnu avanturu ili vezu koja neplanirano i iznenada počinje, ali se na isti način i završava.

Zdravlje

Čuvajte leđa.

VODOLIJA (21.1 - 19.2)

Posao

Skloni ste rizičnim potezima, naročito ukoliko miješate ljubav i posao. Neprijatna dešavanja u radnom okruženju zahtijevaju od vas da prevaziđete sopstvena ograničenja i savladate nove načine funkcionisanja. Planetarni aspekti ukazuju na to da vam se, uprkos poteškoćama, otvara mogućnost da ostvarite nove uvide koji će vas ubuduće odvesti na sasvim novu putanju. Ako ovo savladate sada, nagrada stiže ubrzo, a paralelno s tim će se i finansijska situacija bitno popraviti.

Ljubav

Skoncentrisani ste na neobavezna druženja s ljudima s kojima vas vezuje jedna zajednička osobina - beskrajni hedonizam. U tom ambijentu ljubavni plan trpi, kao da vam je više stalo do okoline nego do voljene osobe. Ukoliko ne budete pametno izbalansirali ovakvu planetarnu preraspodelu energije, druga strana može vaše čudno ponašanje pogrešno da protumač, a zatim i da povuče poteze zbog kojih će vam kasnije biti žao.

Zdravlje

Kontrolišite krvni pritisak.

RIBE (20.2 - 20.3)

Posao

Možete se osjetiti previše eksponirano, ali takav strah bi bio neosnovan. Čak i ako ste izloženi nekakvoj procijeni od strane drugih ljudi, to ne mora obavezno da znači i da ćete biti iskritikovani. Period je povoljan za učenje nečeg novog što do sada niste radili, ali odmah uračunajte i neplanirane troškove vezane za to. Osim toga, ukoliko ste poslom vezani za saobraćaj i komunikaciju, budite spremni na neočekivane troškove i štete koje ste svojom nesmotrenošću sami izazvali.

Ljubav

Na neki način, primorani ste da racionalno sagledate sve okolnosti iako ništa nije čisto i jasno. Naime, osjećate da nemate sve informacije o osobi do koje vam je stalo, a s druge strane, prihvatate polovičan ljubavni odnos jer vam se to, iz nekog razloga, isplati. Ljubav začinjena interesnim motivima za vas može biti prenaporna, pa do kraja ovog perioda možete od svega i da odustanete.

Zdravlje

Problemi sa probavom.