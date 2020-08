Misteriozni snimak ruskog kosmonauta: Pet nepoznatih objekata izlazi iz mraka

Ruski kosmonaut Ivan Vagner koji se trenutno nalazi na Međunarodnoj svemirskoj stanici podijelio je video-snimak polarne svjetlosti nad Antarktikom na kom se vidi nekoliko nepoznatih objekata koji lete kroz svemir.

U snimku od 60 sekundi kog je Vagner objavio na svom Twitter profilu u srijedu vidi se najmanje pet misterioznih predmeta kako izlaze iz mraka i polako se kreću u prostoru prije nego što potpuno nestanu.

​"U videu ćete vidjeti nešto drugo, ne samo polarnu svjetlost. Za 9-12 sekundi, pojavljuje se pet objekata koji lete uporedo, na istim rastojanjima. Šta mislite da su? Meteori, sateliti ili...", tvitovao je kosmonaut.

On je dodao da su snimci poslati rukovodstvu ruske svemirske agencije Roskosmos, kao i vodećem naučnom centru za rakete i svemirske letjelice u zemlji i Institutu za svemirska istraživanja Ruske akademije nauka radi "dalje analize".

Nekoliko korisnika Twittera u međuvremenu je nagovijestilo da "zadivljujući" video nije snimio ništa drugo nego novu seriju "Starlink" satelita koje je u utorak lansirao "Spejs iks" Ilona Maska.

"Starlink" je satelitska mreža sljedeće generacije koja može da pruži stanovnicima Zemlje širokopojasni pristup internetu. Realizacija projekta počela je u februaru 2018. godine "Spejs iks" planira da u svemir pošalje oko 12.000 takvih satelita.

Space guests, or how I filmed the new time-lapse.

The peak of aurora borealis when passing over the Antarctic in Australia’s longitude, meaning in between them. However, in the video, you will see something else, not only the aurora. pic.twitter.com/Hdiej7IbLU

— Ivan Vagner (@ivan_mks63) August 19, 2020