Mislili da je uginuo, ali Klepetan se ipak vratio Malenoj

Iako su svi, uključujući i Stjepana Vokića koji se brine o Malenoj, mislili da je Klepetan prošle godine uginuo, on se ipak vratio u Brodski Varoš.

Iako na početku ni sam nije bio siguran da je u pitanju Klepetan, sada kaže da je to on.

"Istina je, vratio se u aprilu, zasad imaju troje jaja, jedno je razbio, hladnoća je gadno na njih djelovala... Evo baš je sad bio sa mnom tu u dvorištu dok ona leži na jajima", priča za Index Stjepan Vokić, koji je, priznaje, bio prilično šokiran Klepetanovim povratkom i ove godine.

"Meni je bilo to jako šokantno, prošle je godine došao 18. marta, isto je bilo prehladno za njih, jaja su im se posmrzavala bukvalno pa je on 18. aprila otišao. Ja sam tad mislio da je otišao uginuti, nije se vraćao cijelu godinu. To je jedino na što sam mogao sumnjati, međutim sad je ponovno došao. Sad samo da ne pleše oko mene, kao da se izvinjava, ne znam kako to drugačije protumačiti", kaže Vokić i dodaje da u blizini ima nekoliko gnijezda, ali da samo Klepetan i Malena zasad imaju jaja.

Vokić već 27 godina stara za rodu Malenu, a ljubavna priča nje i Klepetana obišla je svijet.