Milijarder Ričard Branson predstavio novi svemirski brod

Engleski milijarder Ričard Branson predstavio je najnoviji svemirski brod kompaijje Virgin Galactic pod nazivom VSS Imagine.

Flota Virgin Galactica je proširena nakon što je dobila treću letjelicu. VSS Imagine je svemirski broj napravljen od materijala sličnog ogledalu, a dio je treće generacije svemirskih brodova koja će predstavljati temelj za dizajniranje i proizvodnju budućih letjelica.

VSS Imagine je dizajniran da reflektuje okolinu kako bi mogao mijenjati boju i izgled dok putuje sa Zemlje u svemir.

Virgin Galactic je saopštio da je treća generacija svemirskih brodova dizajnirana s poboljšanim performansama kada je riječ o održavanju i učestalosti letova.

