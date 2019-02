Milijarder ponudio 180 miliona dolara onome ko oženi njegovu ćerku

Vlasnik kompanije "Čeuk Nang Holdings", milijarder Sesil Čao, svojevremeno je ponudio nevjerovatnih 180 miliona dolara čovjeku koji je voljan da se oženi njegovom ćerkom.

Kandidati su bili brojni, ali nijedan nije prošao.

Naime, prema informacijama bilo je i više od 20 hiljada zainteresovanih, ali niko nije mogao da osvoji nagradu zahvaljujući jednostavnoj činjenici - milijarderova ćerka Džidži je više od decenije u vezi sa partnerkom Sean Eav.

Čao je smatrao da je njegovom djetetu potrebniji muškarac nego žena da bi bila srećna, ali je Džidži odbila očevu ideju da svoju djevojku ostavi zbog nekog muškarca.

"Udaću se za muškarca kada ti budeš oženio jednog," izjavila je Džidži.

Njoj je ranije bilo zabavno što otac hoće da joj nađe muža, pa mu je javno poručila da je ona gej i da ne može tek tako da promjeni svoju seksualnu orijentaciju.

"Dragi tata, znam ti nije lako da razumiješ kako mogu da me privlače žene. Iskreno, to ni sama ne mogu da objasnim. To se prosto desilo, mirno i nježno i poslije toliko godina mi se i dalje mnogo volimo. Mnogo bi mi značilo kada se ne bi plašio moje partnerke i kada bi je tretirao kao normalno ljudsko biće. Ponosna sam na svoj život i ne bih ništa mijenjala. Znam da ima puno dobrih muškaraca, ali oni nisu za mene," napisala je Džidži.