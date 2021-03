Maska šefa ruske diplomatije postala hit na društvenim mrežama

Naime, na maski je ispisano na engleskom jeziku (FCKNG QRNTN): Je*eni karantin!

Russian Foreign Minister Sergei Lavrov donned a profane face mask featuring the words “FCKNG QRNTN” while on tour in China this week

Video: midrussiahttps://t.co/HQysHOfrRc pic.twitter.com/fzva0r3THj

— The Moscow Times (@MoscowTimes) March 22, 2021