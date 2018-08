Luk ili med - Prijavi se i pobijedi

Uzbudljive kulinarske zavrzlame, nepredviđene situacije, brojna iznenađenja i preokreti očekuju vas na putu do najboljeg kuvara u "Luk ili med" kuhinji. Prijavite se na prijava@atvbl com, a možete svoje podatke poslati i u inboks na naše društvene mreže. 😊 #atvprogram #alternativnatelevizija #alternativnatv #atvbl #lukilimed #prijave #prijava #kuvanje #takmicenje

