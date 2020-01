Vatrogasac Adam Martin dobio je endokarditis – upalu unutrašnjeg zida srca i srčanih zalistaka, nakon što mu je ljuskica od kokice zapala među zube i nikako nije uspijevao da je izvadi. Puna tri dana je pokušavao da izvuče hranu čačkalicom, poklopcem olovke, komadom žice… Ništa nije pomagalo.

Počeo je da ga boli zub, ali nije otišao kod zubara ni sedam dana kasnije. Počelo je da ga muči noćno znojenje, osjećao je glavobolju, umor i patio je od šumova na srcu.

Firefighter almost dies from poking at popcorn stuck in his teeth https://t.co/AqaW3Zsr4D pic.twitter.com/eGs2zYgSUX

— New York Post (@nypost) January 7, 2020