Ljudi otkrili 10 trikova za lakše preživljavanje iritantnih svakodnevnih situacija

Svakodnevno se suočavamo sa stresnim situacijama, bila to svađa s prijateljem ili partnerom ili naporni kolega koji jednostavno sve pokvari.

Na Redditu je neko upitao korisnike što u takvim situacijama rade te imaju li kakve psihološke trikove koje bi bili voljni podijeliti s ostalima.

Evo što su mu odgovarali.

1. "Ako želiš izbjeći dramu na poslu i biti voljen, Ako osoba koja sjedi pored mene u avionu zauzme središnji naslon za ruku ili je prepričljiva, samo posegnem za vrećicom za povraćanje. Pali svaki put."

4. "Stavite slušalice u uši i pustite muziku koja odgovara raspoloženju u kojem želite biti."

5. "Radim u uredu. Kad mi ljudi dođu do stola i ne žele me pustiti na miru, ustanem da napunim bocu vode dok pričaju sa mnom. Umjesto da se vratim nazad do stola, odšećem do njihovog. Oni odmah instinktno sjednu. Zatim samo prekinem razgovor i vratim se svom poslu."

6. "Moj četverogodišnjak je ušao u fazu postavljanja pitanja 'zašto'. Pročitao sam članak u kojem piše da je najbolji način da prestane postaviti mu protupitanje: 'Nisam siguran, što ti misliš?' Nevjerojatno otkriće."

7. "Umjesto da se nekome ispričate što vas je dulje čekao, radije recite: 'Hvala ti na strpljenju i razumijevanju.'"

8. "Budi direktan u obraćanju kad nešto trebaš. Ako trebaš punjač za mobitel, umjesto pitanja 'Ima li neko punjač za mobitel?' postavi pitanje: 'Ko ima punjač za mobitel?'"

9. "Kad svojoj djeci moram reći nešto važno, kažem to jako tiho da bi me slušali. Imuni su na moje vikanje, ali šapatom im privlačim pažnju."

10. "Ako izgledaš sretno što vidiš nekoga svaki put kad ga vidiš, s vremenom će on biti sretan što tebe vidi."