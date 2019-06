LJUBAVNI horoskop za jun: Ova dva znaka IMAJU ŠANSU za promjenu u životu

Ljubavni horoskop za jun 2019. godine!

OVAN

Ako ste u vezi:

Venera će na početku juna praviti trigon sa Plutonom što će u vašu emotivnu vezu unijeti više strasti i donijeti potrebno osvježenje. Ulazak Venere u znak Blizanaca usmjeriće vas na više zabave, poboljšaće vašu komunikaciju sa voljenom osobom i motivisaće vas da preuzmete inicijativu u zajedničkim aktivnostima. Otići ćete sa partnerom na izlet.

Treća dekada juna će vam biti prilično nestabilna u odnosima sa partnerom. Venera će praviti opoziciju sa Jupiterom i kvadrat sa Neptunom. Bićete skloni tajnama u ljubavi. Vaš partner će otkriti vaše tajne, a ako ste imali aferu i prevarili ste partnera, doći će do ozbiljnih problema između vas dvoje i zahlađenja u odnosima. Potrudite se da izgladite situaciju.

Ako ste slobodni:

Početak juna donijeće vam susret sa osobom u koju ćete se zaljubiti jer će na vas djelovati nevjerovatno privlačno. Odmah potom ćete početi da izlazite i sam početak veze će biti vrlo dinamičan i pun erotskog naboja. Otkrićete da se najbolje slažete u seksu. Vaša romansa će kratko trajati jer će vam kraj juna donijeti neslaganja. Otkrićete kako vam vaš novi partner nije vjeran. To će u vama izazvati potrebu da mu uzvratite istom mjerom i ući ćete u paralelnu vezu.

Stariji Ovnovi će nepromišljeno uletjeti u vezu sa osobom koja će ih privući na jednoj zabavi. Ubrzo ćete saznati da vaša nova simpatija nije slobodna i da želi sa vama tajnu vezu. To vam neće odgovarati ali ćete odlučiti da nastavite vezu.

BIK

Ako ste u vezi:

Prva polovima juna donosi vam potrebu za poboljšanjem komunikacije sa voljnom osobom. Primjećujete kako ste se udaljili i kako između vas nema dovoljno dinamike. Mars će praviti trigon sa Neptunom, što će vam donijeti bolji osjećaj za potrebe vašeg partnera. Umjesto riječi, važnija će biti djela. Potrebno je da pružite partneru ono što mu je potrebno od vas.

Opozicija Marsa i Saturna sredinom juna će unijeti veliku napetost u vaš emotivni život. Moguće su ozbiljne svađe i prekid komunikacije zbog velikih razlika u mišljenjima. Teško će vam biti da nađete zajedničke teme za razgovor i rješenje za ono oko čega nećete moći da se složite. To će dovesti do zahlađenja između vas dvoje koje će potrajati duži period.

Ako ste slobodni:

Juni vam donosi dinamična dešavanja u ljubavi. Upoznaćete osobu sa kojom ćete započeti emotivnu vezu. U početku će veza biti skladna i imaćete utisak da ste pronašli nekoga ko vam u svemu odgovara. To će trajati kratko jer ćete već sredinom mjeseca upasti u ozbiljne nesuglasice zbog razlika u onome što želite od vaše veze. Do kraja mjeseca ćete imati ljubomorne scene. Otkrićete da je vaš partner prevrtljiva osoba i razočaraćete se. Izaći ćete iz veze do kraja juna.

Stariji Bikovi će pokušati da se približe osobi koja ih privlači ali će uvidjeti da ih razdvajaju razlike u međusobnim potrebama i da imaju različite poglede na život. Moguća je samo kraća avantura ali vas to neće mnogo zanimati.

BLIZANCI

Ako ste u vezi:

Početak juna vam donosi više dinamike i usmkerava vas ka nalaženju načina da vašu vezu sa partnerom osvježite. Potrebno je da promijenite nešto u svom pristupu voljenoj osobi kako biste se bolje razumjeli. Sunce će 10 juna praviti opoziciju sa Jupiterom i dovešće do neslaganja sa partnerom oko međusobnih potreba u ljubavi. Osjećaćete se neshvaćeno.

Druga polovina juna počinje vam kvadratom Jupitera sa Neptunom, što će dovesti do neslaganja oko zajedničkih ciljeva. Nedostajaće vam i volja i sredstva za ostvarenje onoga što ste planirali. Partner će vas opterećivati onim što nećete moći ni da prihvatite ni da razumijete. Emocije će zahladiti i može se dogoditi da utjehu potražite kod druge osobe.

Ako ste slobodni:

Vaša potreba da budete u centru pažnje i da vodite zanimljive i neobične razgovore donijeće vam poznanstvo sa osobom koju će ta vaša osobine oduševiti i koju ćete lako privući. Ući ćete u neobaveznu vezu jer će vam vaša simpatija već na početku otkriti da je zainteresovana samo za avanturu. Uskoro ćete upoznati još jednu osobu atraktivnog izgleda i ući ćete u paralelnu vezu. Ubrzo ćete shvatiti da vam ni jedna ni druga osobe ne donose ono što vam najviše treba u ljubavi.

Stariji Blizanci će se naći u centru pažnje osobe koju će upoznati na jednoj zabavi. Česte telefonske pozive i duge razgovore će sredinom mjeseca zamijeniti viđanja i izlasci ali vas ta osoba neće privući dovoljno da biste ušli u vezu.

RAK

Ako ste u vezi:

Trigon Venere sa Plutonom na početku juna unijeće više strasti u vašu vezu sa voljenom osobom, što će pozitivno uticati na vaš odnos. Potrebno vam je više zabave i izlazaka, pa se potrudite da partnera zainteresujete i da unesete potrebnu dinamiku u vašu vezu. Pronađite dovoljno vremena i prostora za intimne momente sa vašim partnerom.

Sredinom juna ćete Mars praviti opoziciju sa Saturnom i unijeće nemir i velike napetosti u vašu emotivnu vezu. Ukoliko postoje ozbiljne nesuglasice i neslaganja duži period, posebno ukoliko ste imali i aferu za koju je vaš partner saznao, moglo bi da dođe do ozbiljnog zahlađenja odnosa, udaljavanja, čak i raskida. Budite otvoreni na kompromis.

Ako ste slobodni:

Zaljubićete se u osobu sa kojom ste imali prijateljski odnos i odlučićete da pređete granice prijateljstva. Već duže vrijeme osjećate kako između vas postoji snažna privlačnost ali se do sada niste usuđivali da načinite prvi korak u tom pravcu. Kada to učinite, neće biti moguće vratiti se na staro. Iz ovoga može da nastane skladna veza koja može da traje dugo vremena, ali će sam početak biti prilično težak, pun izazova i prepreka. Oboje ćete biti skloni sumnjama i nepovjerenju.

Nešto stariji Rakovi će se upustiti u avanturu sa osobom koja ih privlači ali će već sredinom juna naići na velika neslaganja, što će njihovu vezu dovesti na ivicu raskida. Razmislite koje su vaše stvarne potrebe u ovoj vezi.

LAV

Ako ste u vezi:

Trigon Venere sa Plutonom na početku juna donijeće povoljne mogućnosti vama i vašem partneru da ostvarite jedan važan cilj. To će vas zbližiti. Potrebno vam je više zajedničkih aktivnosti, što ćete u prvoj polovini ovog mjeseca uspjeti da organizujete. Vaš partner će biti spreman da prihvati vašu inicijativu i prijedloge. Uživaćete u zajedničkoj zabavi.

Druga polovina juna će biti napeta zbog opozicije Marsa sa Saturnom i Plutonom. Neke tajne koje ste vi krili od voljene osobe i ona od vas izaći će na vidjelo i dovešće do udaljavanja i gubitka povjerenja koje ćete teško moći da povratite. Potrudite se da budete iskreni i preduzmete odgovornost za sopstvene greške jer tako najmanje možete da izgubite.

Ako ste slobodni:

Upoznaćete na početku juna osobu koja će vas privući na prvom mjestu fizički i sa kojom ćete ubrzo ući u avanturu koja će u početku odgovarati i vama i vašoj novoj simpatiji. Otkrićete kako se dobro slažete u seksu ali će vam biti teško da se složite u drugim stvarima. Oboje ste po prirodi zahtjevni i volite da dominirate, što će otežavati ostvarivanje sklada. Umjesto da prekinete vezu, vi ćete se zaljubiti jedno u drugo i ulazićete u ljubomorne rasprave.

Nešto stariji Lavovi će i pored dobronamernih savjeta bliskih prijatelja odlučiti da započnu vezu sa osobom koja ih neodoljivo privlači. Nakon kratkog vremena ćete uvidjeti da je vašoj simpatiji glavni cilj da vas što bolje iskoristi.

DJEVICA

Ako ste u vezi:

Tokom juna ćete imati prilično promjenljive i napete odnose sa partnerom. Najviše nesuglasica biće u vezi zajedničkih ciljeva gdje nećete moći da se dogovorite i gdje će svako insistirati na svojim prijedlozima. Sunce, Merkur i Jupiter će praviti kvadrat sa Neptunom u vašem polju ljubavi, što će dovesti do nerazumijevanja i konflikata između vas i voljene osobe.

Kako biste ublažili napetosti u emotivnoj vezi, potrudite se da voljenoj osobi pružite ono što želi u odnosu sa vama, a to je tokom juna više izlazaka, zabave i zajedničkih aktivnosti. Vi ćete biti skloni da više pažnje obraćate na nevažne sitnice, a da propustite važne stvari. Kvadrat Venere sa Neptunom vas upozorava da izbjegavate laži i neistine u vašim odnosima.

Ako ste slobodni:

Osjećaćete snažnu privlačnost prema osobi koju ćete upoznati na jednoj zabavi. Kako ste već duže vrijeme zaljubljeni u nekog drugog, novo poznanstvo će vam donijeti pomiješana osjećanja. Pokušaćete da se angažujete na dvije strane jer će vam biti važno da sa nekim uđete u vezu. Pri tome ćete se suočavati sa brojnim preprekama i razočaranjima. Nova simpatija će se pokazati kao loš izbor. Više šansi ćete imati sa osobom sa kojom od ranije pokušavate da se spojite. Budite istrajni.

Nešto starije Djevice će primijetiti da se dopadaju osobi koja često u njihovoj blizini kada su u istom društvu. Radi se o komunikativnoj i kulturnoj osobi koja će početi da vas privlači. Prihvatićete prijedlog da se vidite nasamo. Veza je moguća.

VAGA

Ako ste u vezi:

Trigon Venere sa Plutonom na početku juna uticaće na poboljšanje vaših odnosa sa voljenom osobom tako što će vas usmjeriti na preuređenje zajedničkog životnog prostora i unijeće više intimnih trenutaka u vaš zajednički život. Pojačaće se vaša strastvenost. Više pažnje ćete poklanjati članovima porodice. Otići ćete sa partnerom na zajedničko putovanje.

Opozicija Marsa koji vlada vašim poljem ljubavi sa Saturnom sredinom mjeseca će vam donijeti neslaganja sa partnerom u vezi zajedničkih ciljeva, naročito onih dugoročnih koji su povezani sa kućom i porodicom. Vi ćete biti zaokupljeni samim sobom i poslovnim obavezama, pa ćete zapostavljati partnera. Na kraju juna ćete uspjeti da prevaziđete nesuglasice.

Ako ste slobodni:

Osoba koju ćete upoznati preko poslovnih ili školskih aktivnosti će vas snažno privući i zaljubićete se. Uvidjećete da vaša simpatija pokazuje znake naklonosti i ubrzo ćete postati intimni. Nakon toga će započeti komplikacije jer će vam ubrzo postati jasno da je to osoba koje nema osjećaj za potrebe drugih i za vjernost jednoj osobi. Do kraja mjeseca ćete imati više konfliktnih situacija ali nećete odlučiti da prekinete vezu jer će privlačnost prema partneru biti jača od vas.

Starije Vage će idealizovati osobu koju su nedavno upoznale i pokušaće da se bliže upoznaju. Počećete zajedno da izlazite i da se češće viđate ali ćete do kraja mjeseca prekinuti viđanje jer će vas razočarati ono što saznate u vezi druge osobe.

ŠKORPIJA

Ako ste u vezi:

Trigon Venere sa Plutonom na početku juna donijeće vam više sklada u odnosu sa voljenom osobom. Slično ćete osjećati i razmišljati, pa ćete se lako dogovoriti u vezi zajedničkih planova na naredni period. Prijalo bi vam da odlazite na izlete u prirodu vikendom jer biste tako mogli da budete sami i da uživate u intimnim trenucima. To će vam donijeti stabilnost.

Neophodno je na posebno pažnju posvetite komunikaciji i dogovorima. Nailazićete na neslaganja koja će dovoditi do stvaranja velike napetosti zbog opozicije Marsa sa Saturnom. Kako biste ublažili napetost i izbjegli ozbiljne konflikte i svađe, budite spremni na nalaženje zajednički prihvatljivih mogućnosti. Do kraja mjeseca ćete uspjeti da se dogovorite.

Ako ste slobodni:

Osoba koju ste upoznali preko zajedničkog prijatelja vam neprestano šalje znakove pažnje koje ignorišete. S jedne strane vam se dopada način na koji vam pristupa ali vas ta osoba fizički ne privlači. S druge strane, neko ko vas fizički privlači ignoriše vaše pokušaje da privučete pažnju. U drugoj polovini juna će se pojaviti neko treći ko će umijeti da vas zavede ali ćete ubrzo uvidjeti da se radi o nekome ko je po prirodi avanturista, emotivno nestabilan i koga ne drži mjesto.

Stariji Škorpioni će strpljivo i taktički da zavode osobu koja im se dopada i u tome će imati uspjeha. U drugoj polovini juna ćete ući u vezu. Nakon kraćeg vremena će vaše interesovanje za osobu koju ste upravo zaveli naglo da opadne.

STRELAC

Ako ste u vezi:

Izazovni aspekti Sunca koje prolazi kroz vaše polje ljubavi sa Neptunom i Jupiterom donijeće vam nestabilnost u odnosima sa voljenom osobom. Vaš partner i vi ćete biti osjetljivi i promjenljivog raspoloženja, zbog čega će vam biti teško i u nekim trenucima nemoguće da se uskladite. To će dovesti do udaljavanja i zahlađenja. Budite spremni na kompromise.

Druga polovina juna zahtijevaće od vas da mnogo toga popravite u svom odnosu sa partnerom kako biste mogli da se izvučete iz teškoća. Na prvom mjestu je važno da vrlo ozbiljno shvatite potrebe vašeg partnera i uzroke koji su doveli do udaljavanja. Ako se potrudite da se prilagodite partneru i ispunite veći dio onoga što očekuje, doći će do poboljšanja.

Ako ste slobodni:

Osjećaćete kako vam vaše okruženje ne prija i uvidjećete kako ne nalazite nikog ko bi vam bio zanimljiv za ulazak u vezu. Niko neće uspjeti da vas zainteresuje čak ni za avanturu. Najbolje što možete da učinite je da promijenite okruženje tako što ćete otići na putovanje na dalju relaciju, u inostranstvo. Na putovanju ćete imati kratku avanturu, što će vas djelimično zadovoljiti ali će vam više odgovarati sam provod i novi ljudi nego osoba sa kojim budete u prolaznoj vezi.

Nešto stariji Strelci će konačno shvatiti kako su njihova očekivanja pretjerana i kako osoba koja im poklanja naklonost nije toliko puna nedostataka koliko su oni sitničavi. Odlučićete da date šansu ljubavi i ući ćete u vezu. To će biti dobra odluka.

JARAC

Ako ste u vezi:

Trigon Venere sa Plutonom na početku juna probudiće vašu strastvenost, pa ćete na taj način poboljšati odnose sa voljenom osobom. Potrudićete se da u vašu vezu unesete više zabave, zajedničkih izlazaka, da odete na duže putovanje gdje ćete moći da se posvetite jedno drugom. Obasipaćete partnera pažnjom i ispunjavaćete mu želje.

U drugoj polovini juna ćete naići na ozbiljne nesuglasice i razlike u stavovima i očekivanjima, što će biti izazvano opozicijom Marsa sa Saturnom. To će dovesti do zahlađenja, a ako se ne potrudite da nađete zajednički prihvatljivo rješenje, rizikujete da dođe do raskida veze. Iskreni i otvoreni razgovori će vam pomoći da ublažite napetosti.

Ako ste slobodni:

Upoznaćete na početku juna osobu koja će u vama izazvati zaljubljenost na prvi pogled. Između vas i vaše nove simpatije će se za kratko vrijeme probuditi strasti i započećete vezu koja će biti puna dinamike i erotskog naboja. Osim što ćete se dobro slagati u seksu, ostvarićete i emotivnu bliskost za kratko vrijeme. S druge strane, nećete moći da izbjegnete posesivnost i ljubomoru. Druga osoba će prejako uticati na vaše emocije. Mogućnost duge i skladne veze ipak postoji.

Nešto stariji Jarčevi će se potruditi oko osobe koja im se dopada i pokazaće zavidnu vještinu, šarm i strpljenje. To će vam donijeti pažnju vaše simpatije, koja će vam pružiti šansu. Do kraja juna ćete ući u skladnu vezu punu lijepih osjećanja.

VODOLIJA

Ako ste u vezi:

Sunce koje vlada vašim poljem ljubavi praviće kvadrat sa Neptunom i opoziciju sa Jupiterom, što će vam donijeti nesuglasice sa partnerom u vezi zajedničkih finansija i planova u šta biste željeli da uložite zajednički novac. Partner će biti nezadovoljan time što provodite više vremena van kuće sa prijateljima. To može dovesti do ozbiljnih nesuglasica.

Izbjegavajte neiskrenost i afere, jer bi vam to moglo ozbiljno ugroziti brak ili emotivnu vezu. Kako će doći do neslaganja između vas i voljene osobe u važnim pitanjima, budite spremni na kompromis. Treća dekada jula će vam donijeti poboljšanje jer ćete imati ideje kako da riješite ili bar ublažite one probleme koji izazivaju najviše napetosti.

Ako ste slobodni:

Odgovaraće vam što više druženja i zabave i mnogo vremena ćete provoditi u izlascima i sa bliskim prijateljima. Upoznaćete osobu koja će vam se dopasti ali ćete otkriti da se radi o nekom ko nije slobodan i ko bi sa vama htio da ima tajnu vezu. Ulazak u takvu vrstu veze će se pokazati kao težak i komplikovan po vas i odustaćete od toga. Daćete šansu osobi koja vam duže vrijeme poklanja pažnju. Ubrzo ćete uvidjeti da vam ni ta osoba ne donosi očekivano ispunjenje.

Nešto starije Vodolije će ući u vezu sa osobom koju će upoznati preko bliskog prijatelja. Već na početku će se veza pokazati promenljivom i nestabilnom. Požurili ste i sada je potrebno da se bolje upoznate. Ne donosite nagle odluke.

RIBE

Ako ste u vezi:

Opozicija koju će Sunce praviti sa Jupiterom koji vlada vašim poljem ljubavi donijeće vam neslaganja sa partnerom oko zajedničkih ciljeva. Bićete nepopustljivi i nećete htjeti da pristanete na kompromis. To će dovesti do svađe i do udaljavanja između vas i voljene osobe. Potrudite se da nađete način da riješite nesuglasice i pored nezadovoljstva koje ćete osjećati.

Kvadrat Jupitera sa Neptunom činiće vas emotivno preosjetljivim i smetaće vam svaka sitnica od strane partnera. Vi sami ćete biti preopterećeni obavezama. Da biste izbjegli dalje komplikacije u emotivnoj vezi, nađite način da budete bar tokom vikenda bliski sa partnerom. Najbolje bi vam bilo da negdje zajedno otputujete gdejćete imati vremena jedno za drugo.

Ako ste slobodni:

Osoba u koju ste zaljubljeni će vešto izbjegavati da vas primijeti i da se izjasni u pogledu toga da li će vam pružiti šansu za mogućnost sastanka ili bližeg upoznavanja. Sredinom mjeseca ćete konačno uspjeti da joj privučete pažnju ali ćete se ibrzo razočarati jer ćete uvidjeti mnogo toga što će na vas djelovati odbojno u pogledu vaše simpatije. Trebaće vam neko vrijeme da se oporavite od razočarenja i tek krajem juna ćete upoznati osobu koja će vas privući i koja će vam pokazati naklonost.

Nešto starije Ribe će nailaziti na teškoće u pokušaju da se približe osobi koja ih privlači. Mada će prepreke biti velike, nećete odustajati, što će vam na kraju donijeti očekivanu nagradu. Naći ćete se nasamo sa vašom simpatijom, piše Blic Žena.