Poslije kratkog odmaranja, lav je krenuo niz ulicu i nestao iza kuća. Amaterski snimak postavljen je na društvenoj mreži Tviter.

A lion is seen wandering the streets of Benina district of #Benghazi, #Libya 😮(amateur video) pic.twitter.com/hhOmpDSfsf

— Mücahit Aydemir (@mucahit_aydemir) February 24, 2021