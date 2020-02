Lapsus hrvatskog ambasadora poslužio kao reklama za učenje jezika

Nespretnu izjavu Irese Andraši, hrvatskog ambasadora pri EU, upućenu Velikoj Britaniji povodom Bregzita, američki institut za strane jezike iskoristio je kao - reklamu.

Andrašijeva je na posljednjem sastanku izaslanika Velike Britanije i EU poručila britanskom ambasadoru u EU Timu Beru: "Thank you, goodbye and good riddance", što u slobodnom prevodu znači: "Hvala vam, doviđenja, dobro da smo vas se riješili".

Zbog ove izjave Andrašijeva se našla na udaru hrvatskih i britanskih medija, a mnogi su se zapitali da li je riječ o neumjesnoj šali ili slabom znanju engleskog jezika.

Američki institut je na svojoj "Fejsbuk" stranici objavio fotografiju džambo plakata uz put kao reklamu.

Na plakatu piše "Good riddance", uz potpis "hrvatski ambasador", a ispod toga je logo i poruka Američkog instituta: "Rid yourself of bad english", što u prevodu znači: "Riješite se lošeg engleskog".

Ovo nije prvi put da je Američki institut u marketinške svrhe iskoristio loš engleski javnih osoba.

Godine 2017. godine Američki institut je putem džambo plakata reklamirao učenje engleskog jezika uz fotografiju prve dame SAD Melanije Tramp i sljedeći tekst:

"Zamisli samo koliko daleko možeš stići uz malo engleskog", prenose agencije.