Kraljica svakog Božića osoblju daje isti poklon

Kraljica Elizabeta II. i princ Filip svom osoblju od 1500 ljudi daruju tradicionalan poklon. Puding koji dijeli u palati do sada je naručivala iz Harrodsa, no izvori otkrivaju da se s vremenom prebacila na 'običniji'

Znamo da je britanska kraljevska porodica vrlo tradicionalna, a neke njihove tradicije često su neshvatljive ili pak pomalo neobične. Jedna od njih je i darivanje božićnih poklona osoblju - ono nije stvar mašte ili raspoloženja, već strogog očekivanja koje se mora ispuniti. Naime, kraljica Elizabeta (94) svakom članu svog osoblja od 1500 ljudi daje jedan te isti poklon - božićni puding.

Ko kraljicu optuži za škrtost, treba znati kako je isto to radio i njen otac, kralj George VI., kao i njen djed, George V., piše Daily Mail. Puding koji dijeli u palati do sada je naručivala iz Harrodsa, no izvori otkrivaju da se s vremenom prebacila na onaj "običniji", iz Tesca. Uz puding dobijaju i božićnu čestitku, a zaposleni s dužim stažem dobijaju i poklon bonove.

Tradicionalni božićni puding u Velikoj Britaniji je zapravo poslastica koji se sastoji od grožđica, narančine kore, sušenog voća, tamnog piva, ruma, limuna, jaja, šećera, orašastih plodova i drugih namirnica, a kuva se satima. To omogućuje da se dobro konzervira, pa se može jesti i mjesecima nakon Božića.

Neka od bizarnih pravila i tradicije kojih se Windsori drže:

Kad kraljica stoji, svi stoje. To je protokol koji se apsolutno uvijek i u svim prilikama mora poštovati.

Niko ne smije jesti ako je kraljica uzela svoj posljednji zalogaj. To znači, da se za stolom svi moraju svojim brzinom ravnati prema njoj, inače će ostati gladni. Na sreću, izvori otkrivaju da kraljica jede polako.

Nema držanja za ruke, pravilo je kojeg se članovi kraljevske obitelji moraju držati u javnosti, a često ta pravila pomažu da ostavljaju hladan utisak.

Ne smiju igrati Monopoly - jedno je od najčudnijih pravila koja britanska kraljevska porodica ima.

Komunikacija ima svoj red, pa tako na večernjim zabavama, kraljica uvijek započinje razgovor s osobom koja joj sjedi zdesna. Tokom drugog slijeda, prebacuje se na osobu koja joj se nalazi slijeva.

Dva nasljednika ne smiju putovati zajedno. Na primjer, kad princ George napuni 12 godina, on i Harry će morati letjeti odvojeno. Razlog za to leži u činjenici da, u slučaju nesreće, oboje ne umru i zemlja ne ostane bez nasljednika.

Zabranjeno im je jesti školjke - kao preventiva jer je to namirnica koja najčešće uzrokuje potencijalna trovanja.

O jelovniku za doručak se ne pregovara - svako jutro kraljica pije engleski čaj i jede cornflakes.

Bijeli luk je zabranjena namirnica u Buckingham palati, a niti jedno jelo se ne prpremaq s tom namirnicom. Takođe, iako se u ostalim prilikama smiju jesti, za večeru se me smije jesti krompir, riža ili tjestenina, a to je stroga kraljičina odredba za dobrobit zdravlja porodice.

Ako kraljica stavi torbicu na desnu ruku (obično je nosi na lijevo), to je suptilni signal da je spremna da završi razgovor sa svojim osobljem. A kad stavi torbicu na sto, večera je službeno završila - odnosno svi se trebaju ustati od stola u roku od 5 minuta.

Kraljevskim psima svaki dan se priprema gurmanski obrok - oni ne jedu iz konzerve ni suhu hranu.

