Kralj lavova: Nevjerovatan snimak, lavovi mu skaču u naručje

Na snimku je poznati borac za prava životinja i zvijezda društvenih mreža Din Šnajeder, a bukvalno ga dočekuje cijeli čopor lavova. On ih grli i ljubi, a oni mu doslovno skaču u zagrljaj.

"Šnajder je podijelio ove snimke na Tviteru i napisao je da daljina najbolje pokazuje koliko nedostajemo jedni drugima.

"Biti voljen i dočekan od strane cijelog čopora je nešto najljepše u mom životu. Ovo je razlog zbog kojeg sve radim", napisao je on.

DISTANCE makes Us realize how CLOSE we want to be with one another🙏🏼❤️ Being loved and welcomed by the entire Pride🦁 like this is the most satisfying and beautiful thing in my life! This is the reason for Everything I Do 🙏🏼❤️ (1)

— Dean Schneider (@deanschneiderFp) January 12, 2020