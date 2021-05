Konkursom traži dečka, prijavilo se više od 500 momaka

Ljudi u potrazi za ljubavi poduzimaju različite korake, a kako prenosi "Insider" ova Jamajčanka na jedinstven način krenula je u potragu za partnerom.

S ublažavanjem ograničenja uvedenih zbog pandemije, Vilson je odlučila da je vrijeme da pronađe novog partnera, međutim, nije znala odakle da počne.

Nakon što je raskinula dugogodišnju vezu, nije bila sigurna na koji način može upoznati druge samce, ali su njeni prijatelji priskočili u pomoć sa domišljatom idejom.

S obzirom da je nakon iskustva u prehodnoj vezi imala određene uvjete kada je u pitanju novi partner, prijateljica joj je predložila da svoje "zahtjeve" iznese u obliku Google Formsa.

Vilson je sastavila listu ciljanih pitanja i kreirala svoj "konkurs za partnera". Kako prenosi "Insider", objavila ga je u aprilu na svom Twitter nalogu, a samo dan kasnije otvorila je obrazac sa 505 odgovora zainteresovanih neženja.

Iako se mnogi odlučuju da partnere traže preko brojnih aplikacija za spojeve, Vilson je isprobala drugačiji način, koji se pokazao iznenađujuće efikasnim.

Sooo I’ve decided I’m ready to re-enter the dating world.. If you’re interested, click the link and let me know about yourself:https://t.co/HrDkmsM6n4 pic.twitter.com/R2z0WUP2Mi

— Hakuna Ma Tatas (@PipaJoy) April 18, 2021