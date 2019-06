Koliko zarađuju jutjuberi?

Svi smo čuli za savršene priče o uspjehu ljudi (uglavnom mladih) koji svoje bogatstvo stiču tako što sjede kod kuće i prave snimke za YouTube. Međutim, to se sigurno ne odnosi na sve osobe koje postavljaju snimke, već samo na nekolicinu. Sa 300 sati sadržaja učitanih svakog minuta, konkurencija je velika i nije lako stići do vrha.

Da bismo saznali koliko zaista novca zarađuju prvo se treba osvrnuti na glavne načine putem kojih jutjuberi mogu da dobiju novac postavljanjem video zapisa.

Prihod od oglasa

Ovo je i primarni i najlakši način da se zaradi na YouTube-u. Kao što vjerovatno znate, način na koji jutjuber zarađuje novac je prihod od oglasa. Oglas se pojavljuje prije njihovog videa, i to ako, i samo ako gledalac ili odgleda cio oglas ili klikne na njega. Google je i dalje tajanstven po pitanju toga koliko novca vlogeri dobijaju po prikazu oglasa, a neki oglasi vrijede više od drugih. Međutim, procjene se kreću od oko 3 do 10 dolara za 1.000 pregleda. Najbolja stvar u vezi sa YouTube-om je da ako to uradite kako treba, popularni video može postati poklon koji ćete uvijek dobijati. Sve dok taj video ostaje relevantan i nastavlja da dobija klikove, vlasnik naloga će nastaviti da mjesecima i godinama na njemu zarađuje.

Ovo je često jedini način da manji kanali i početnici zarade novac. Naravno, nikada ništa nije tako jednostavno kao što se čini. YouTube ima nekoliko pravila koja sprečavaju male kanale da na ovoj platfprmi prikupe velike svote novca od jednog ili dva videa.

Kanal ne može biti plaćen ako nema najmanje 1.000 pretplatnika, a gledaoci su strimovali najmanje 4000 sati sadržaja u proteklih godinu dana. Osim toga, Google (koji posjeduje YouTube) plaća samo jutjuberima kada njihova zarada dosegne najmanje 100 dolara.

Donacije

Neki jutjuberi koriste Patreon, koji u osnovi dozvoljava gledaocima da plaćaju svoje omiljene vlogere iz svog džepa u zamjenu za ekskluzivne ponude, kao što su rani pristup video snimcima i drugim nagradama. Patreon je stvoren da pomogne mladim kreatorima novih sadržaja da finansiraju svoje kanale. Ovo je dobar posao za one jutjubere koji tek počinju i imaju publiku koja želi da se njihov sadržaj nastavi, ali ljudi obično ne plaćaju iz džepa u količinama koje će jutjubere obogatiti. Pokrovitelji i drugi fondovi koji se temelje na donacijama obično će, ako se i to desi, pokriti troškove izrade videa.

Roba

Za jutjubere koji već imaju lojalnu bazu fanova i poseban brend, stvaranje robe je dobar način da se preduzmu sljedeći koraci u prikupljanju prihoda. Uobičajene fraze, logotip emisije, pa čak i naslovi videozapisa mogu se štampati na odjeći, dodacima, torbama itd. i prodavati za profit.

Sponzorstva

Ovo je još jedna strategija za stvaranje novca za one jutjubere koji su već kultivisali publiku. Kompanije i privatni subjekti mogu izabrati da sponzorišu nekoga ko ima pažnju javnosti i plaća im da navedu svoje ime kao sponzore određenog videa. Neki sponzori će platiti veliki novac za video koji uključuje temu ili aktivnost koja ohrabruje njihov proizvod ili poruku, a drugi samo žele da se njihovo ime poveže sa zvijezdom u usponu čiji će video zapisi imati stotine hiljada, ako ne i milione pregleda.

Koliko onda novca zarađuju jutjuberi?

Odgovor je, dosta – ali samo ako postanu superzvijezde! Beauty vlogeri poput Džefri Stara (12,7 miliona pretplatnika) i Džeklin Hil (5,8 miliona pretplatnika) prijavili su neto vrijednost prihoda u iznosu od 5, odnosno 1,5 miliona dolara, a komentator video igara, komičar Feliks Kjelberg, zvani PewDiePie (84 miliona pretplatnika), prijavio je prihod od 12 miliona dolara.

Naravno, ovo nije nešto što svakome može da pođe za rukom. Prema analizi jednog njemačkog istraživanja, čak i neko ko spada u prva tri procenta najpopularnijih YouTube kanala može i dalje da zarađuje samo 16.800 dolara godišnje. Dakle, dobro razmislite ukoliko želite da napustite posao i počnete da snimate video snimke za YouTube u nadi o velikoj zaradi.

(CdM)