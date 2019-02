Koliko novca je potrebno za život u Njemačkoj? VIDEO

Hrvat Ivan Lovrić iz Alensbaha je na Jutjubu objavio video u kome govori o troškovima u Njemačkoj.

Kaže da je video namijenjen onima koji žive u Njemačkoj ili namjeravaju da se presele u Njemačku.

Njegovi ukupni troškovi mjesečno iznose 2.323 evra, piše Fenix magazin.

"Ciljeve postavite nisko kako se ne biste razočarali. Za sve je potrebno vrijeme. Postavite sebi jedan manji cilj, a kada ga ispunite, postavljate više ciljeve pa ćete biti zadovoljni", poručuje Ivan.

Njegov najveći trošak u Njemačkoj je stan koji on plaća 715 evra. To je stan koji ima dvije spavaće sobe i dnevni boravak. Ivan kaže da se cijene stanova u Njemačkoj kreću od 450 do 1.500 evra i više, u zavisnosti od lokacije i veličine stana.

Smeće plaća oko 14 evra mjesečno ili 169 evra godišnje. Cijena smeća zavisi od broja članova porodice, imate li bio smeće ili ne, imate li samo vreću ili kantu za smeće i koliko puta se smeće mjesečno odvozi. Cijene smeća se tako kreću od 7 do 16 ili više evra mjesečno.

Ivanova porodica struju mjesečno plaća 56 evra. Ivan kaže da se na struji godišnje može uštedjeti najviše novca. Na primjer, Ivan je uštedio više od 600 evra zbog prelaska kod novog distributera struje.

Za internet i televiziju plaća se od 15 evra mjesečno, pa sve do 50 ili više evra, u zavisnosti od paketa. Ivan plaća od 50 do 60 evra, ali je on isključio opciju njemačke televizije i uskoro će plaćati 35 evra samo za brzi internet.

On i žena imaju dva mobilna telefona za koja plaćaju 50 evra. U to je uračunato 1GB internet prometa u Evropi, a u Nemačkoj imaju neograničen internet. Inače, trošak za mobilne može biti od 10 pa do 150 evra.

Za lično osiguranje, u koje su uračunati on, njegova supruga i djeca, plaća 65 evra, pa su s tim osigurani na 100.000 evra.

Ivanova porodica ima dva automobila, pa troše puno goriva za put do posla i prevoz djece. Za dva automobila plaćaju osiguranje godišnje 1.300 evra, oko 200 evra goriva mjesečno, 76 evra poreza za oba automobila godišnje, servis 90 evra za manji automobil i 240 evra godišnje za veći automobil.

Škola se ne plaća, vrtić mjesečno košta 90 evra plus 40 do 60 evra za užinu, jer u njemačkim vrtićima obično nije uračunata hrana. Troškovi vrtića i jaslica mogu biti od 0 do 300 evra ili više.

Oko 400 evra Ivanova porodica potroši na hranu, ali je u Njemačkoj moguće preživjeti i sa 50 evra ili manje. Kada je on došao u Njemačku nije imao mnogo novca, ali je preživio čitav mjesec sa 34 evra.