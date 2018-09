Koji si izbor TOP 3 metal balade: Metallica ili Aca Lukas?

Posljednjih godina popularna muzika se izmijenila (čitaj izobličila), a muzički afiniteti prosječne publike postali su jako čudni.

Upravo zato, a sve u namjeri da muziku koja je bila popularna posljednjih par decenija prošlog vijeka sačuvamo od potpunog zaborava, tema ovog Izazova su heavy metal balade, a snagu svojih TOP 3 lista će ispitati urednik Alternativne televizije Davor Stanković i umjetnica Vanja Mišić.

Pobjednika, uobičajeno biraju svojim glasovima u FB anketi čitaoci atvbl.portala.

Davor: Hladni rat na vrhuncu, svijet čeka raspad SSSR-a, i dolazak demokratije (moš' mislit'). Ukratko, sve ludo i napeto. E, pa tada je eksplodirao Heavy metal!

Tada nije bilo sporno da nosiš tajice od spandeksa, majice i jakne bez rukava, tapiraš kosu i glumiš frajera. I onda se pojave likovi iz Sijetla, poput Kurta Kobejna i Edi Vedera i sve upropaste svojim kariranim košuljama i poderanim farmerkama.

Ali, da se vratimo na zlatno doba. Kad već nosiš tajice i tapiraš kosu, normalno je da istražuješ i svoju "nježniju stranu". Upravo zato - metalci će ostati upamćeni i po - baladama. Ipak i tu treba razdvojiti žito od kukolja, a to su (za neupućene) svojevremeno najbolje radili Beavis i Butthead, kada je MTV još bila muzička televizija. Oni su imali samo dva izraza za kvalitet muzike: COOL i SUCKS!

3. Nije Europe, mada je Carrie apsolutni must have svake mix tape tog vremena.

Pantera - Cemetery Gates - Kvintesencijalna power metal balada, počinje lagano, sumoran tekst o ličnom gubitku, smislu života poslije toga, gubitku vjere. A onda uragan rifova, solo gitare i bas-bubanj sekcije, i vrištećih vokala, ali ne tipa Motley Crue ili, ne daj Bože Poison, već vrištanja sa mnogo COJONES. I da, kada poslušate ostale Panterine pjesme, američko južnjačko heavy prženje, ovo zaista prolazi kao balada.

2. Guns 'n' Roses - Don't Cry I već čujem vječitu polemiku - Gunsi nisu metal već hard rock. Ok, ali realno, da nije bilo Slasha i Axla, niko ne bi čuo ni za većinu onih koji su se na krilima njihovoe slave ubacili u taj ludi Nightrain. A kad Zele Lipovača samouvjereno tvrdi da su Divlje jagode heavy metal bend onda ništa, heloou!? Važnija tema je da se zapitamo da li je Đala brat uopšte muzika.

Kako god, radi se o heavy klasiku, čista gitara na početku, refren za stadione, i onda Slash i njegov solo. Luudoo. Čak su imali dvije verzije, jer, realno, trebalo je popuniti dupli album Use Your Illusion. Priča se da je Axl Rose većinu tekstova pisao na kutijama brze hrane, dok su ostali ludovali na žurkama po hotelima Sunset bulevara u LA.

Zamišljam da je povod za Don't Cry bila situacija kada Axl svojoj voljenoj uzme posljednji komad pice na žurci, a ona se rasplače, pa on brže bolje napiše pjesmu u kojoj djevojci priča kako "Ima nešto u tvojim očima, što mi ne da mira noćima (talk to me softly, there is something in your eyes)". Ne, momci iz grupe Ruž ih nisu tužili za autorska prava.

1. Metallica - Nothing Else Matters Komentar suvišan, najbolji heavy metal bend svih vremena, momci koji su izmislili, uništili, pa opet stvorili heavy muziku. I njihov kolosalni Black album, lično moj ulazak u svijet muzike uopšte. Kontroverzan i mega komercijalan, mnogi zagriženi fanovi jaukali su da su se Džejms, Lars, Kirk i Džejson prodali. Međutim, vrijeme je jedini sudija, poslušajte taj album i sami zaključite. Napomena, izdat je daleke 1991.

E pa, Nothing Else Matters je nešto još drugačije. Violine u pozadini i akustične gitare na početku, hard core fanove tjerale su u stanje šoka, malo ko je vjerovao da su to stvarno uradili. Međutim, kako pjesma odmiče, polako nastupa distorzija, u kojoj ipak uživate. Za sve to je zaslužan i legendarni producent Bob Rock, koji je zvuk legendarnog benda učinio standardom za sve ostale.

Da ne bi bilo priče da su se skroz "prodali", tekst je takav da i danas traje rasprava da li je riječ o ljubavnoj pjesmi. Ipak, Džejms Hetfild je na kraju priznao da je tekst o njegovoj djevojci. A ko god je svirao gitaru, mogao se folirati da nešto zna, jer je prvih par taktova ove balade moguće odsvirati jednom rukom. Što bi rekli u Monti Pajtonu - definitvno razbija led na zabavama.

Vanja: Muzika koja me istinski oplemenjuje ali i žesti. Ovo su moja tri ili moje tri, po volji.

Aca Lukas – Lešće

Uz ovo najčešće ridam. Jedna od onih koje naručujem na metal svirkama.

Seksi Sandra – Siso lažljiva

Možda je balada, ali je ujedno i okidač za ogromnu dozu samopouzdanja. Gospođica Sandra svakako se izborila za svoje mjesto pod metal nebom i to potpuno zasluženo.

Bad Copy – Metalac

Moja omiljena tinejdž balada. Govori o prolaznosti, prvim ljubavima i kako likovi sa Air Maxom uvijek imaju bolju žvaku.

Čiji vam se izbor više dopao i bliži je vašem mišljenju, Davorov ili Vanjin - Glasajte na ovom linku do petka 5 oktobra.