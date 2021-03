Koje povrće psi smiju da jedu, a koje ne?

Tokom vijekova pripitomljavanja i života sa ljudima, psi su zavoljeli i određene vrste povrća. Međutim to svakako ne znači da će obrok u vidu salate biti sasvim dovoljan vašem ljubimcu koji je odrastao pas. Čak i ako ste sami na veganskoj ishrani, važno je da imate na umu da psi nisu stvoreni da se hrane samo povrćem.

Nešto povrća njihov digestivni trakt može da obradi dok mu je sa većinom vrlo teško da izađe na kraj. Štaviše ima povrća koje u sebi sadrži kiseline i hemijska jedinjenja koja negativno reagiju na sistem za varenje psa, što može da dovede do oštećenja bubrega i nervnog sistema.

DOZVOLJENO POVRĆE:

KUPUS – psi mogu da jedu kupus, ali to često zna da izazove gasove. Kupus je bogat vitaminima B1, B6 i K kao i antioksidantima koji poboljšavaju zdravlje pasa.

ŠARGAREPA – ovo povrće predstavlja idealnu užinu za psa jer se može grickati u sirovom obliku. Šargarepa obezbjeđuje vitamine kao što je B, C, D, E i Ka kao i mnoštvo vlakana.

KARFIOL – sa ovim povrćem treba biti štedljiv. Karfiol takođe može da dovede do gasova, ali ako je pripremlje na laganoj varti on je idealan izvor vitamina B, C, K i omega 3 masnih kiselina.

CELER – ako je moguće izdvojiti jedno povrće kao ultimativno za dodatak ishrani vašeg psa, onda je to svakako celer. Ovo povrće jača vid vašeg psa i osvježava mu dah, uklanjajući istovremeno kamenc sa njegovih zuba.

KRASTAVAC – ako vaš pas treba da održava zdravu težinu krastavac je povrće koje treba da mu ponudite. On pojačava energiju i ima izuzetno nizak broj kalorija u sebi. Kada pojede krastavac vaš pas će u organizam unjeti vitamine B1, C, Ka kao i kalijum, bakar i magnezijum.

CVEKLA – većina korenastog povrća se preporučuje psima za dodatak obrocima, a među njima se izdvaja cvekla. Ona obezbjeđuje zdravu dlaku vašem ljubimcu i pazi na zdravlje njegovog sistema za varenje. Cvekla sadrži u sebi vitamin C, vlakna, mangan i kalijum.

BROKOLI – takođe iako sme da jede brokoli, vaš ljubimac bi od njega mogao dobiti gasove. Pored toga ono što brokoli donosi vašem psu su vitamini A, C. E i K, kao i tona vlakana.

NEDOZVOLJENO POVRĆE:

ŠPARGLA – Iako nije toksična za pse, špargla ima nisku hranljivu vrijednost za pse, pa ih nije isplativo hraniti njome. Osim toga psi mogu da se vrlo lako zagrcnu kada pokušaju da je sažvaću i pojedu jer se teško sitni zubima.

KUKURUZ NA KLIPU – takođe povrće koje nije toksično ali je opasno za pse u pogledu mogućnosti gušenja. Nije prepočljivo da svom psu date da jede ovakvu hranu.

BIJELI LUK – ovo povrće spada u red biljaka koje imaju tiosulfat u sebi, neorgansko jedinjenje koje negativno utiče na sisteme za varenje pasa. On može dovesti do anemije kod psa, slabosti, žutice i letargije.

PRAZILUK – takođe biljka koju ne bi pas smio da jede jer može izazuvati povraćanje, dijareju, mučninu i nesvjesticu. Ako se unese u velikoj količini u organizam, može dovesti do pucanja crijvenih krvnih ćelija.

CRNI LUK – poput svojih rođaka i crni luk nije namijenjen psima, šta više vrlo je otrovan i ako sumnjate da je vaš pas pojeo makar i malu količinu crnog luka treba odmah da pozovete vašeg veterinara. Simptomi na koje treba da obratite pažnju su povrćanje, tamno žuta mokraća i dramatičan pad energije.