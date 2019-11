Koja životinja spava najduže?

Da li znate koja životinja može da provede i do tri godine u snu?

Među životinje koje najduže spavaju spadaju:

Mačke, koje mogu da spavaju čak 11 do 12 sati.

Vjeverice, koje mogu da spavaju 13 sati.

Hrčak može da spava i 14 sati.

Kralj džungle, lav, odmara i po 14 do 16 sati.

Lemur spava 16 sati.

Oposum može da odspava i 19 sati.

Armadilo u prosjeku spava 19 sati dnevno.

Lenjivac 20 sati u toku dana.

Koala može da spava i 20 do 22 sata dnevno.

Ali, ni jedna od ovih navedenih životinja ne može da se mjeri sa šampionom u spavanju.

Naime, puževi mogu da spavaju i do tri godine. Puževi moraju da ostanu vlažni i sluzavi ukoliko žele da prežive.

Oni zavise od ove vlažnosti, jer u suprotnom mogu da se osuše i da umru. Mnogi puževi su pronašli način da spriječe gubitak vlažnosti tako što idu na spavanje u toku dana kada je vruće i onda jedu i kreću se u toku noći.

Međutim, neki puževi, mogu da se zakopaju pod zemlju i tu ostanu u stanju hibernacije. Oni se, za razliku od većine životinja koje hiberniraju, ne sakrivaju samo tokom zime.

Mnogi puževi mogu da spavaju (bez ishrane) i do 3 godine, a regularan san može da traje i do nedjelju dana! Puževi obično žive ukupno 15 godina tako da jedan od ovih perioda hibernacije predstavlja 20 odsto njihovog života!

(nationalgeographic.rs)