Ko su najveći zavodnici u horoskopu

Pojedini znakovi Zodijaka su pravi šarmeri, a provjerite koja tri znaka žene ostavljaju bez daha.

Bik

Iako je gotovo nesvjestan svoje senzualnosti Bik spada u vrhunske zavodnike. Ključni adut mu je spontanost, a u krevetu poznaje sva umjeća Kamasutre, iako je nikada nije ni pročitao. Ovaj znak umije da priredi vatromet emocija i pažnje. On će vam pružiti takav doživljaj da ćete se osjetiti veoma posebno. Bikovi imaju prirodnu toplinu u očima i ponekad nesvjesno privuku i one koje ne bi željeli.

Blizanci

Oni su kraljevi šarma, rijetko koja žena bi im mogla odoljeti. Oni uživaju u igri zavođenja, vole dobru komunikaciju, a uvijek imaju neku zanimljivu priču čime i osvajaju suprotni pol. Nikada "ne pucaju" na seks kao prioritet već na intelekt, po čemu se i izdvajaju iz mase, a svojim pozitivnim stavom vrlo lako vežu za sebe onu koju su zacrtali.

Škorpija

Škorpijom vlada fatalna planeta Pluton. Ovog muškarca je teško ne primjetiti. Njegov zavodnički pogled i maniri kojima kao da vas poziva na blud, ne može vas ostaviti ravnodušnom. Ovo je znak koji duboko osjeća i njegova intuicija je izražena do te mjere da u svakom trenutku zna koje su vaše potrebe, a s obzirom na to da je u emotivnom smislu veoma predan uživaće da i vas zadovolji do maksimalnih granica. Njegovo umjeće vođenja ljubavi ostaje za pamćenje.