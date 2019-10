Kapitalan ulov: Srećni ribar bi mogao da zaradi i do 290.000 evra

Džurmus Tiačot (55) uočio je grumen težine 6,3 kilograma dok se šetao plažom na ostrvu Koh Samui na jugu Tajlanda, ne znajući da vrijedi čak 288.000 evra.

Nije bio siguran o čemu se radi, pa je pospremio kitov izbljuvak u svoju šupu i nastavio da radi svoj posao zarađujući 11,8 evra dnevno. Susjede je zamolio za pomoć jer je htio da provjeri da li je možda riječ o ambergrisu. Izrezao je nekoliko komadića i poslao na analizu, ali testovi su bili negativni.

Potom su ribara posjetili eksperti iz lokalnih vlasti u njegovom domu u utorak, gde su potvrdili da je voskasta tvorevina kitova ‘bljuvotina’. Guverner pokrajine Vitchavut Jinto stigao je u njegovu kuću sa stručnjacima koji su utvrdili da grumen sadrži više od 80 posto ambergrisa. Ribaru je ponudio neke savjete kako da najbolje unovči pronalazak na plaži.

Procjenjuje se da bi srećni ribar mogao da zaradi na svom pronalasku i do 290.000 evra. Ribar tvrdi da je čekao gotovo godinu dana prije nego što je kontaktirao vlasti.

A poor #Thai fisherman is set for a windfall after finding a valuable lump of whale vomit.

Jumrus Thiachot spotted the mammal puke, which weighs around one stone, on the beach earlier this year. https://t.co/e4WcjDMYxL pic.twitter.com/jNzm5svLJx

— Bangkok Jack News (@BangkokJackNews) October 24, 2019