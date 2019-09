Kao u apokaliptičnom filmu, nebo krvavo crveno

Nebo iznad jedne indonežanske provincije tokom ovog vikenda poprimilo je krvavo crvenu boju zbog prirodnog fenomena i velikog broja požara koji su zahvatili ogromne dijelove te zemlje.

Svake godine požari u Indoneziji stvaraju maglu koja nekad prekrije čitav region jugoistočne Azije.

Meteorolozi su za BBC objasnili da nebo postaje neobično zbog fenomena “Rajlijevo rasijanje”. Kako se navodi, to je fenomen koji izaziva plavu nijansu neba tokom dana i crvenu boju kod zalaska Sunca.

Riječ je o raspršivanju svjetlosti koja nastaje kada se elektromagnetski talas sudari s česticama u atmosferi. Jedna stanovnica provincije Džambi, koja je snimala fotografije crvenog neba, rekla je da joj je izmaglica "povrijedila oči i grlo". Ta 21- godišnjakinja je postavila slike na fejsbuk nalog koje su podijeljene više od 34.000 puta, iako su mnogi izražavali sumnju da su vjerodostojne.

Ini sore bukan malam. Ini bumi bukan planet mars. Ini jambi bukan di luar angkasa. Ini kami yang bernafas dengan paru-paru, bukannya dengan insang. Kami ini manusia butuh udara yang bersih, bukan penuh asap.

Lokasi : Kumpeh, Muaro Jambi #KabutAsap #KebakaranHutanMakinMenggila pic.twitter.com/ZwGMVhItwi — Zuni Shofi Yatun Nisa (@zunishofiyn) September 21, 2019

"Istina je. Fotografije i video snimak sam slikala telefonom", rekla je ona. Meteorolzoti kažu da satelitski snimci potvrđuju da su u tom regionu Indonezije zabilježene brojne "vrele tačke". Profesor Koh Ti Jong, sa singapurskog Univerziteta društvenih nauka je objasnio taj fenomen za BBC.

"U dimnoj izmaglici najviše ima čestica veličine oko 1 mikrometra, ali one ne mijenjaju boju svjetlosti. To čine manje čestice, od oko 0,05 mikrometra ili manje. Njih nema puno, ali ih je dovoljno da se crvena svjetlost više rasprši od plave", naveo je on.

Prema njegovim riječima, činjenica je da su fotografije snimljene oko podneva, pa nebo izgleda još crvenije. Profešor je rekao i da ovaj fenomen ne utiče na promjenu temperature vazduha. Kako navodi BBC, ovogodišnja magla je "najgora" u posljednjih nekoliko godina, a uzrok su joj ogromni požari koji su ove godine pogodili Indoneziju i Maleziju.