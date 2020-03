Kao što je otac Jefrem prorekao, 2 mjeseca poslije njegove smrti počeo je rat kakav nije viđen

Mnoga njegova proročanstva su se ispunila, jedno od njih je bilo vezano i za njegovu sopstvenu smrt: Naime Jefrem (91) je predvidio da će otići na nebo prije Nove godine, što se i dogodilo u decembru 2019. godine.

Prema predviđanjima ovog monaha, u vrijeme njegove smrti Aton će biti pred raskolom, a dva mjeseca kasnije počeće rat kakav svet još nije vidio!

