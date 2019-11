OVO JE @anou.debao RANDOM STANOVNIK REPUBLIKE NAURU I IMA 36 FOLOVERA. NAURU IMA 11.359 STANOVNIKA. DALI @anou.debao MORE DIMA FOLOVERA VISE NEGO NJEGOVA DRZAVA STANOVNIKA?! NAPRAVIMO NAJ VECEG NAURANSKOG INFLUENSERA ODNJEGA. FOLOW @anou.debao UOPAAAAAA

