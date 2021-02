Kako prepoznati da ste u lošem društvu

Ljudi koji za vas imaju vremena samo ako to njima odgovara, uvijek vam spominju greške iz prošlosti te vas omalovažavaju, nisu dobri ni prijatelji ni partneri. Veliki dio toga ko smo zavisi i od ljudi kojim se okružujemo, pa se često zna reći i "s kim si, takav si". Ponekad sreća ima uticaj na to ko će ući u naš život, no na kraju svako sam odlučuje za koga želi da u njemu ostane, a koga je bolje pustiti.

Za lični razvoj i sreću pojedinac bi se trebao okružiti ljudima koji u njemu bude ono dobro, pružaju mu podršku te utiču pozitivno, a problem nastaje ako ne znamo prepoznati nečiji loš uticaj. Kako preko devet jasnih znakova prepoznati ljude koji ne bi trebali biti u vašem životu donosi Marc and Angel. Imaju vremena samo ako to njima odgovara U odnosima kod kojih se jedna strana trudi ispuniti svoje, bilo prijateljske, porodične ili ljubavne "obaveze", a druga strana ne osjeća istu "dužnost", postoji veliki problem. Na takve ljude ne bi trebalo gubiti svoje vrijeme, jer ih se praktično tjera da nađu u svom životu mjesta i vremena za vas, koje bi sami trebali željeti naći. Nikada ne treba moliti za nečiju pažnju, već sam znati svoju vrijednost. Stalno spominju prošlost Neki ljudi se jednostavno ne mogu pomiriti sa prošlošću, a sami insistiraju na odnosima koji više nemaju smisla. Možda oni ne mogu podnijeti činjenicu da ste se vi promijenili te insistiraju na vještačkom načinu održavanja odnosa. Ne pristajte na takve kompromise, jer svoju energiju i vrijeme možete bolje trošiti na ljude i odnose koji vam donose dobro te vas sada zanimaju. Osjećate se zarobljeno U zdravim odnosima uvijek postoji mogućnost odlaska, barem zamišljena. U onim odnosima gdje se osjećate da ne možete disati, radite stvari samo zato što to druga strana traži od vas, a ne pronalazite sreću u tome, dolazi do ogorčenosti i frustracija. Osim toga, najčešće se radi o manipulativnim pojedincima koji vas žele uz sebe zbog egoističnih ciljeva. Omalovažavaju vaše snove i sposobnosti Izjave poput "ti ni sam ne znaš šta bi", "to ti nikad neće uspjeti", "ti uopše nisi za to" ne bi trebale postojati u odnosima punim podrške i razumijevanja. Iako je ponekad potrebno da drugi ljudi izraze svoj stav, neko ko konstantno omalovažava tuđe sposobnosti i ideje nikako nije dobar prijatelj. Lagali su vam više nego jednom Iako je ljubav imenica, u životu ona treba biti glagol i iskazivati se prvenstveno povjerenjem te govorenjem istine. Laž je sama po sebi znak nepoštovanja, naročito ako je riječ o velikim lažima. Patološki lažljivci mogu biti poznanici, ali ne i neko koga čovjek sam sebi treba odabrati kao bližnjeg, jer će se uplesti u odnos koji samo emocionalno iscrpljuje. Njihova negativnost utiče i na vas Iako ne moraju biti zlonamjerni, ljudi sa pesimističnim stavovima svoje emocije lako prenose na okolinu. Poslušati tuđe probleme ne bi trebao biti problem u bliskim odnosima, no postane li kukanje sastavni dio svakodnevice, vrijeme je da se odnos okonča. Pretjerano su zavidni Mala količina zavisti je normalna ljudska osobina, no zavist se ne bi trebala osjećati prema ljudima do kojih nam je stalo. Ako nekog volimo, tada bi nas trebala radovati njegova sreća, a tim se principom treba voditi u procjeni želi li nam neko dobro ili zlo. Najčešći uzrok za zavist su nesigurnost i kompleksi, no to svako mora riješiti sam sa sobom i neće se magično ispraviti u odnosu. Podstiču vas da zamjerate i osuđujete druge Slično kao i kod negativnosti, ljudi koji svoje prijatelje, članove porodice ili partnere podstiču na to da je u redu mrziti nekoga, tako zapravo rješavaju svoje komplekse i sami se žele osjećati bolje te prihvaćeno. Olako osuđivanje signal je ograničenosti, primitivizma te je nimalo poželjna ljudska osobina.