Kako Korejci pakuju banane FOTO

Dok mnogi ne vide potrebu da se banane prodaju u plastičnim pakovanjima, drugi su oduševljeni idejom da se u kutijici nalazi voće različitog stepena zrelosti.

Šest banana poređano je od najzrelije ka najmanje zreloj, to jest od tamnožute ka zelenoj.

Na taj način, objašnjavaju u korejskom supermarketu, potrošači mogu da računaju na to da neće kupiti previše zrelih plodova, niti previše nedozrelih.

Kako u "E-martu", ističu, najbolje je jesti jednu bananu dnevno.



Genius at work. E-mart in Korea is now selling the "One a Day Banana" pack, containing several bananas of different ripeness so that you can eat them over several days. https://t.co/VWEkSsE1my pic.twitter.com/V2uLRLKpwL

— T.K. of AAK! (@AskAKorean) August 6, 2018