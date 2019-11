Kako izgleda trezor u kojem se čuva najtajniji recept na svijetu?

Dr Džon S. Pemberton prije 133 godine je kreirao napitak za koji nije ni znao da će promijeniti svijet - i postati najpopularnije piće ikad. Sok u boji karamele ispočetka se prodavao "na čaše" u apoteci "Jacob's Pharmacy" u Atlanti.

Piće je brzo privuklo kupce, a 1894. počelo je da se flašira i distribuira. Kada je puštena u prodaju, koka-kola je sadržavala i kokain i kofein. Kokain je bio dobijen iz lista koke, a kofein iz oraha kole, biljke čiji plod obiluje kofeinom.

Budući da na engleskom ove riječi počinju sa C i K, po njima je koka-kola i dobila ime. Međutim, slovo K promenili su u C iz marketinških razloga. Za ime koka-kola zaslužan je Frank M. Robinson, partner Džona S. Pembertona.

Originalnu kopiju formule čuvali su 86 godina u glavnom sefu banke SunTrust u Atlanti. U decembru 2011. originalna tajna formula premještena je u novi sef koji je izložen u muzeju Svijet koka-kole u Atlanti, ali u metalnoj kutiji tako da ga niko ne može vidjeti. To je i prvi put od 1925. godine da je kutija izašla iz sefa. Dugo su kružile priče o tome da puni i pravi recept koka-kole zna samo dvoje ljudi na svijetu, ipak, javnost je sumnjala kako je riječ i o dijelu marketinškog mita.

I, da li je formula zaista zaključana u trezoru? Apsolutno, piše Vintage News.

Postoje brojne prepreke na putu potencijalnih kradljivaca, a prva je svakako trezor. Mada mnogobrojni turisti svake godine obilaze Koka-kola muzej, veoma mali broj ljudi može ući kroz vrata trezora. Taj trezor je, zaista, opremljen najmodernijom tehnologijom koja ga čini neprobojnim, a nalazi se u kompleksu od preko 8.000 kvadrata preko puta slavne ulice Baker.

U muzeju se, osim pogleda u nedostupni trezor, može uživati u degustaciji raznih napitaka iz fabrike koka-kole, a kako obuhvata i malu punionicu, turisti kući mogu ponijeti originalno pakovanje kole u staklenoj bočici.

U Pembertovoj formuli kola sadrži 142 grama kokaina iz lista koke po galonu sirupa, a 1891. Kandler je smanjio na desetinu tog iznosa. Procjenjivalo se da čaša koka-kole sadrži devet miligrama kokaina. Iz sastava je uklonjen 1903. ali ne potpuno. Nakon 1904. fabrika je počela koristiti ostatke iz procesa ekstrakcije kokaina iz lišća koke, tzv. potrošeno lišće.

Od tada u koka-kolu se dodaje ekstrakt lišća koke bez kokaina. On se izvlači iz lišća u pogonu fabrike "Stepan" u Nju Džerziju, koja je ujedno jedina kompanija u SAD ovlaštena za taj posao.

Kad su promijenili recept dnevno su primali 1.500 poziva

"Koka-kola" je godinama vodila bitku s novim kolama, pićima sličnim ovom.

Početkom osamdesetih pepsi je počeo bolje da se prodavaje u supermarketima. A na testiranjima ukusa naslijepo (blind test) potrošači su ocjenjivali pepsi boljim od koka-kole. I zato su u "Koka-koli" odlučili poboljšati ukus. Izbacili su staru kolu i u proljeće 1985. izbacili novu, poboljšanu verziju pića, nazvanu New Coke. Staru koka-kolu potpuno su izbacili.

Reakcije su bile strašne. Ljudi su bili bijesni, gnjevni, pisali su pisma, protestovali, žalili se da su im ukinuli uspomene na djetinjstvo, da ne mogu zamisliti život bez prave kole, novine su pisale o ovom fenomenu, a nova kola je ismijana. Ukupno 400.000 poziva i pisama stiglo je u sjedište firme u Atlanti, a na dan su primali po 1.500 poziva. Čak su zaposlili i psihijatra da sluša pozive kupaca i prenosi svoje profesionalno mišljenje direktorima. On je izjavio da su neki ljudi pričali o povlačenju kole kao o smrti bliskog člana porodice.

Vodeći ljudi bili su u potpunoj dilemi. Ljudi su na blind testiranjima prije lansiranja radije izabrali novu kolu i kad su ih pitali da li bi radije pili nju ili staru kolu većina ih je rekla da bi, ali da bi im trebalo vremena da se naviknu.

Kupci su bili podijeljeni. Prodaja nove kole postepeno je rasla, ali bilo je kupaca koji su potpuno odustali od kole, nisu htjeli da kupuju ni nju, ni novu kolu, a ni pepsi.

Direktori su se bojali kako će reagovati međunarodno tržište. Najbolji marketinški potez ikad istovremeno, ogroman broj ljudi, pogotovo na jugu SAD zahtijevao je povratak stare formule. Bilo je ljudi koji su kupovali velike zalihe kole iz Evrope, onih koji su pokupovali preostale zalihe u svojim lokalnim prodavcicama, ali i onih, koji su osnovali organizaciju "Old Cola Drinkers".

Samo tri mjeseca poslije lansiranja nove kole, 11. jula, vratili su staru formulu u prodaju. Ljudi su bili oduševljeni. Do kraja godine, kola se bolje prodavala i od nove kole i od pepsija, a samo šest mjeseci poslije prodavala se dvostruko bolje od pepsija i on je više nikad nije prestigao. Mnogi su poslije propitkivali da li je ovo koka-kola namjerno napravila kao marketinški trik, ali iz kompanije su uvijek poručivali da nisu, da je to jednostavno bila greška.

Bilo kako bilo, ta greška im se ispostavila kao najbolji i najgori poslovni potez ikad i obično se na fakultetima spominje kao primjer kada se ne treba poigravati sa dobro uhodanim brendom.