"Viralni problem" izazvao je velik broj reakcija te je prikupio više hiljada komentara ljudi koji su ga pokušali riješiti.

Zadatak glasi: 6:2(1+2)=?

I dok neki korisnici tvrde da je točan odgovor broj 1, drugi misle da je ipak broj 9.

Šta vi mislite?

