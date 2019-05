"Kandidovao sam se na 14 izbora. Sve sam ih prošao. Uvijek sam imao i protivkandidate. Tačnog broja se ni ne sjećam", rekao je demohrišćanski političar Ridel.

Dužnost gradonačelnika obavljao je dobrovoljno, bez naknade, a kancelarija mu je bila dnevna soba.

Na funkciju gradonačelnika Vindhagena, gradića sa 4.200 stanovnika, prvi put je stupio 1963., kada je kancelar bio Konrad Adenauer, prenosi hrvatski portal Indeks.

Legendarnog njemačkog poslijeratnog kancelara, koji je živeo u obližnjem Rendorfu, Ridel je snabdijevao krompirom.

"Tad su ovde bila svega dva automobila. Preko autoputa A3 sam se vozio konjskom zapregom", prisjeća se Ridel koji je 1944. bio kao vojnik upućen u Poljsku, da bi 1945. pao u rusko zarobljeništvo iz kojeg se vratio tek sredinom pedesetih.

Kako se navodi, mjesto Vindhagen je profitiralo upravo od izgradnje tog autoputa, 30-ih godina prošlog vijeka.

Josef Rüddel, 94, served as a mayor just south of Bonn since 1963. At that time Charles de Gaulle ruled France, Valentina Tereshkova first flew into space and @realDonaldTrump was still a teenager https://t.co/j77soziFWD

