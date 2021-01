Jato delfina u Piranskom zalivu

Tridesetak delfina koji plivaju u jatu primijetio je ribar u ranim jutarnjim satima. Odmah je obavijestio slovenačko Društvo za morske sisare "Morigenos".

Včeraj smo imeli pri Piranu prvo opažanje delfinov v letu 2021, zahvaljujoč klicu v zgodnjih jutranjih urah. Naša ekipa se je nemudoma odzvala in delfine kmalu locirala. Šlo je za skupino približno tridesetih delfinov, ki so se v okolici Pirana zadrževali in prehranjevali več... pic.twitter.com/R373RGh3Dq

