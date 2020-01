Japanski milijarder traži partnerku za put na Mjesec

Biznismen koji ima 44 godine, biće prvi "civil" koji će obići Mjesec.

Misija kompanije Spejs Iks planirana je za 2023. godinu. Ovo je prvo putovanje čovjeka ka Zemljinom satelitu od 1972. godine.

Maezava je u oglasu napisao da želi da podijeli iskustvo sa "posebnom" ženom.

Preduzetnik koji je donedavno bio u vezi sa 27-godišnjom glumicom Ajami Goriki, pozvao je žene da se prijave na "konkurs" preko njegovog sajta.

