Izvještač CNN-a preživio "napad" insekta pred uključenje u program

Uz pokret rukom kojim je "oterao" insekta, Manu je viknuo, taman toliko dramatično da ostali počnu da se smiju, uz pitanje ekipi da li ima još nekog insekta na sebi.

- O, Bože! Šta je ovo?! Je l' imam još nekog na sebi? - viknuo je Radžu, okrećući se da bi mu kolege vidjele leđa. - Odakle dolaze? - pitao se gledajući gore.

O incidentu sa insektom Radžu je pričao u emisiji CNN-a "Novi dan".

JUST NOW: "The context is important here."@mkraju with his first public comments after he found the strength to survive an on-camera #CicadaAttack.@NewDaypic.twitter.com/Wi4Kspassl

— John Berman (@JohnBerman) May 28, 2021