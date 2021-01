Izgubila vjerenički prsten prije 13 godina, pronašla ga na mrkvi

Nakon 13 godina, Kanađanka Mary Grams (84) 2017. je pronašla svoj vjerenički prsten na mrkvi u svom vrtu, prenosi apost.

Danas 84-godišnjakinja, Mary Grams, izgubila je svoj vjerenički prsten 2004. godine. Pokušala ga je pronaći, no uzalud. Kako ne bi povrijedila supruga, kupila je novi prsten u smanjenoj verziji bez da kaže suprugu šta se dogodilo.

When Mary Grams lost her diamond engagement ring in the garden in 2004, she thought it was gone for good. But the 84-year old has found it! pic.twitter.com/PpFOlsPUFI

