Kako bi proslavio 140. rođendan Alberta Ajnštajna, noseći poruku mira i međunarodnog razumevanja, Kristijan Adeler (36) zaputio se pješice na put dugačak 16.000 kilometara, od rodnog Lauringena u Njemačkoj do Tokija, gde će se naredne godine održati Ljetnje olimpijske igre. Prelazeći dnevno po tridesetak kilometara, krećući se osam kilometara na čas, on planira da u japansku prestonicu stigne do narednog juna.

Prije tri mjeseca, u ranac je spakovao tek najneophodnije stvari, mnogo upornosti i dobre volje, a nakon što je prošao kroz Švajcarsku, Austriju, Italiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, put ga je nanio u Niš, gdje je proveo minuli vikend. Svoju ambicioznu misiju podijelio je sa novinarima. "Spakovao sam samo dva para čarapa, jaknu, majicu, šator, laptop, smartfon, kremu za kožu, četkicu za zube i pastu i krenuo put Japana, sa ciljem da testiram ljubaznost ljudi u različitim zemljama, kulturama širom Evrope i Azije," kaže Kristijan. Ovaj nesvakidašnji pohod Kristijana će, kako kaže, koštati oko 20.000 evra. Isplanirao je da tokom puta promjeni osam pari obuće, ali i da izgubi 30 kilograma težine, a najveći dio puta spavaće, kaže, u šatoru, gotovo uvijek kada mu uslovi to dozvole. On kaže da je ovo nesvakidašnje putovanje njegov način da se zahvali velikom naučniku, koji je mnogo učinio za nauku. "Ajnštajn se, kao niko drugi, zalagao za promjenu perspektive, vještine i istrajnosti. Ovo je moj znak zahvalnosti za sve," ističe Adeler. Kristijan se u Nišu zadržao dva dana. Ne krije da je očaran ljubaznošću naroda na jugu Srbije, ali i da ga ravnodušnim nije ostavio ni sam izgled grada. "Veoma simpatičan grad sa bogatom kulturom i istorijom, grad u kome je rođen car Konstantin. Vidio sam mnogo toga, upoznao divne ljude i gotovo sam siguran da ću se vratiti na duže. Ovoga puta nisam mogao, jer već zaostajem sa vremenom. Prema planovima koje sam pravio pred polazak, trebalo je da kroz Srbiju prođem krajem maja, a sada je već jul. Dopali su mi se spomenici koji nose snažne poruke, grad je čist... U starom gradu mi se dopao šarm uličnih kafića," ispričao je Adeler, koji je nakon Niša nastavio put kroz Bugarsku i Tursku.