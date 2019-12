Isus Hrist ne izgleda onako kako se prikazuje na ikonama

Blijedo, usko i lijepo lice s velikim plavim očima uokvireno dugom i valovitom smeđom kosom je slika koju ljudi vide kada se spomene Isus Hrist, to je zapravo posljedica umjetničkog prikaza.

Prvo prikazanje Isusa kojeg hršćanstvo slavi kao sina Božjeg, nastalo je u 4 vijeku te je isključivo vizija umjetnika, jer se ni u jednom od jevanđelja ne spominje kako je Isus izgledao. Nigde se u njima ne spominje ni njegova kosa niti brada.

Pa ipak, potreba da se njegovom imenu doda i lice već vijekovima je snažna potreba hrišćanskih vjernika, a na opšte prihvaćenu sliku Isusovog izgleda najviše su uticali evropski slikari iz srednjeg vijeka i renesanse. Oni su Isusa prikazivali kao zgodnog, visokog, svjetloputog i svjetlookog muškarca. Bez opisa, tijela i DNK. Postoji dodatni problem što nema ni kostura ni drugih tjelesnih ostataka za ispitivanje DNK.

Zbog nedostatka dokaza, naše Isusove slike prepuštene su mašti umjetnika. Uticaji umjetničkih kultura i tradicija mogu da budu duboki, primjećuje Karlos F. Kardoza-Orlandi, profesor na univerzitetu u Atlanti.Zbog toga prikaz Isusa zavisi u kom dijelu svijeta ga tražite - pa je tako Isus prikazivan i kao crnac, Latinoamerikanac i Arapin. I tako ostaje temeljno pitanje: kako je izgledao Isus?

Forensic science has revealed the real face of Jesus: https://t.co/m8JFizp6CQ pic.twitter.com/juwik7nW5T — Esquire (@esquire) December 11, 2015

Odgovor je međutim stigao iz forenzičke antropologije. Koristeći metode slične onima koje je policija razvila za rješavanje zločina, britanski naučnici su potpomognuti izraelskim arheolozima, stvorili ono za šta smatraju da je najtačnija slika najpoznatijeg lica u ljudskoj istoriji. Smeđe oči i visok tek 166 centimetara - Ričard Neve, umjetnik sa Univerziteta u Mančesteru koristio je forenzičku antropologiju kako bi dobio precizan portret Isusa Hrista.

On je rekonstruisao lica poznatih, uključujući Filipa II Makedonskog, oca Aleksandra Velikog i kralja Midasa iz Frigija. Ako je iko mogao da stvori precizan Isusov portret, to bi bio Neve. Neve i njegov tim istraživača došli su tako do lobanje Semita od izraelskih arheologa. Pomoću rendgenskih snimaka od lobanje su napravili tzv. kriške te su dobili mišiće i kožu na tipičnoj lobanji Semita.

Prema jevrejskoj tradiciji, Isus je imao kratku kovrdžavu kosu i bradu, a ne svijetlu dugačku kakvim ga inače opisuju. Isusov izgled je tako karakterističan za Jevreje sa Bliskog istoka koji žive na području Galileje u severnom Izraelu. Osim toga, Isus nije bio ni posebno visok - vjeruje se kako je imao tek oko 166 centimetara.

