Ispala dva džaka: Pola miliona dolara se rasulo po putu VIDEO

U saopštenju policije Ist Raterforda se navodi da je u jednom džaku bilo 140.000, a u drugom 370.000 dolara, a ispali su kroz zadnja vrata koja su otvorila zbog kvara, prenio je AP.

Kada su na džakove naletjeli automobili oni su se otvorili i novac se rasuo po auto-putu. Vozači su počeli da se zaustavljaju i da sakupljaju novac, a u tom haosu je došlo i do dva sudara.

RAINING MONEY: Many drivers stopped their vehicles on Route 3 in New Jersey during their morning commute to collect cash that had apparently spilled out of an armored truck, causing "multiple" car accidents, according to police. https://t.co/Ah7YtUOpBE pic.twitter.com/T1uMJsIDKJ

— ABC News (@ABC) December 15, 2018