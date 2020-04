Iskoristio odsustvo ljudi: Majmun "puštao" zmaja sa zgrade

Na snimku objavljenom na društvenim mrežama vidi se kako majmun pušta zmaja, a zatim povlači konopac sve dok ga ponovo ne uhvati.

Snimak je pored ostalih na Twitteru objavio pripadnik indijske šumarske službe Susanta Nanda, ističući da se evolucija zbog blokade odvija brže.

Jedan od komentara na Twitteru takođe sugeriše da je majmun razvio nove vještina zahvaljujući karantinu.

"On gleda i uči, a zbog prisustva velikog broja ljudi nije mogao da uvježbava novostečene vještine, karantin mu je dao dragocjeno vrijeme da to uradi", stoji u komentaru, prenosi "B92".

Evolution happening fast due to lockdown😂

Monkey flying a kite. Yes it’s a monkey for sure😁 pic.twitter.com/6W8MtpPK43

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) April 16, 2020