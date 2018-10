Indijski premijer otkrio najveću statuu na svijetu VIDEO

Kip koji je podignut u zapadnoj indijskoj državi Gudžarat, visok je 182 metra, izgrađen od bronze i čelika, a predstavlja borca za nezavisnost Indije Sardara Valabhaija Patela.

Spomenik je otkrio indijski premijer Narendra Modi na čiju inicijativu je i izgrađen, sa ciljem da se ponovo brendiraju "zaboravljeni" lideri, navodi Rojters.

Today is a day that will be remembered in the history of India.

No Indian will ever forget this day: PM @narendramodi pic.twitter.com/2cAbUyZrq8

— PMO India (@PMOIndia) October 31, 2018