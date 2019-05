Indijska vojska tvrdi da je pronašla otiske stopala Jetija FOTO

Ova objava indijske vojske izazvala je buru pošalica i nevjerice kod gotovo šest miliona pratilaca, koliko ih ima nalog indijske vojske na Tviteru.

Vojska je ove otiske stopala otkrila još 9. aprila, ali su odlučili da ih predstave javnosti, tek kada su utvrdili da se poklapaju sa ranijim teorijama o Jetiju, navodi se u izvještaju Tajms of Indija.

Reagujući na šaljive komentare na društvenim mrežama, vojska je saopštila da su „dokazi“ o Jetiju fotografisani i predati stručnjacima na dalju analizu.

For the first time, an #IndianArmy Moutaineering Expedition Team has sited Mysterious Footprints of mythical beast 'Yeti' measuring 32x15 inches close to Makalu Base Camp on 09 April 2019. This elusive snowman has only been sighted at Makalu-Barun National Park in the past. pic.twitter.com/AMD4MYIgV7

